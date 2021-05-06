Класковский: «Режим рассматривает независимые СМИ как заложников в торге с Западом»

Источник материала: Салiдарнасць

Сейчас все условности отброшены. Независимая пресса просто уничтожается, считает политический аналитик.

— Барановичское издание Intex-press попало под капитальную раздачу за публикацию интервью с Тихановской, которую власти записали во враги государства, — пишет Александр Класковский. —Экономический суд Брестской области оштрафовал издательский дом «Интекс-пресс» на 4350 рублей за «распространение запрещенной информации». Ранее за то же злополучное интервью получил штраф директор издательского дома Владимир Янукевич.

А вообще на это популярное региональное издание обрушился град ударов: Мининформ вынес предупреждение, «Белпочта» отказалась включать в подписной каталог на вторую половину года, «Белсоюзпечать» и торговые сети тоже не захотели больше распространять газету. Вдобавок ко всему из-за истории с интервью могут завести уголовное дело.

Кейс Intex-press — наглядный пример того, как сегодня уничтожают остатки независимой прессы. После подавления мирной революции 2020 года белорусские власти методично зачищают то, что им представляется очагами крамолы, при этом один из главных ударов приходится на негосударственные СМИ, другие неподконтрольные режиму информационные ресурсы.

У властей как минимум два мотива, чтобы усиливать давление на независимые СМИ. Во-первых, режим видит в них возбудителей протестных настроений, то есть экзистенциальную угрозу. Во-вторых, рассматривает их как своего рода заложников в торге с Западом. Мол, если не хотите, чтобы вашу пятую колонну тут совсем размазали по стенке, поостерегитесь вводить новые санкции.

А чтобы сподручнее было давить неугодную прессу, власти ужесточают законодательство. Речь идет о целом пакете нормативных актов, еще сильнее ущемляющих свободу слова, право на распространение информации.

В частности, де-факто вводится запрет на стримы с несанкционированных акций (при том что получить разрешение на них оппонентам режима немыслимо). За любую критику властей автор публикации рискует попасть под уголовное преследование по статье о дискредитации Республики Беларусь и получить до четырех лет лишения свободы.

Ранее бытовало мнение, что властям невыгодно добивать независимые медиа, поскольку, мол, верхам тоже нужен канал правдивой информации. И второе соображение: если полностью уничтожить в этом сегменте профессиональные СМИ, соблюдающие стандарты журналистики, то их аудитория перекочует в телеграм-каналы, стиль которых намного жестче.

Однако теперь на обратную связь, получаемую через независимые медиа, правящая верхушка, похоже, махнула рукой. Этим людям, видимо, уютнее в информационном коконе, в плену мифов о внешних врагах.

Там больше уповают на доклады спецслужб, нагнетающих атмосферу осажденной крепости, разоблачающих якобы страшные заговоры. А воздействовать на общество решено насаждением страха и разнузданной пропагандой, пробивающей дно за дном.

Лукашенко с самого начала своего правления взял независимую прессу в тиски. Она всегда подвергалась дискриминации. Но сейчас все условности отброшены. Она просто уничтожается.