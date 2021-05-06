«Это такая месть за красно-белые трусы»

Источник материала: Салiдарнасць

Ситуация становится все абсурднее. В последнее время что ни приговор, то песня. А то и приговор за песню.

Музыканты в переходе исполнили «Муры» — и сели на «сутки» . Суд не постеснялся отправить их на нары за… «пикетирование пением». Вы же все прекрасно понимаете!

Вообще, когда начинаешь собирать примеры абсурда последних месяцев, волосы встают дыбом. Приговоры за шторы с национальным орнаментом, за облачка с сердечками на окнах, за хороводы… Такое ощущение, что люди, которые вершат правосудие и обеспечивают правопорядок, перестали бояться казаться глупыми и смешными.

Вот даже интересно, где была та черта, за которой вдруг стало не стыдно? Ведь должен же быть рубеж, который человек не может позволить себе перейти. Даже не по морально-этическим причинам (тут иллюзий давно нет), а просто по причине чувства собственного достоинства и уважения к самому себе.

Когда вместо сотый раз снятого БЧБ-флага жильцы «Каскада» вывешивали огромные бело-красные трусы, думали ли они, что люди в погонах не постеснятся и снизойдут до того, чтобы снимать трусы?





Или что силовики будут задерживать на акциях клоунов и плюшевых кукол? Что вообще чувствовала судья, когда ей принесли дело про выражение протеста зефиркой, и она ничтоже сумняшеся дала штраф 75-летней пенсионерке?

Вы думали они не смогут? Но они смогли. Сначала, наверное, было немного унизительно (по крайней мере, хотелось бы так думать), а после пошло как по маслу.

Поэтому нечего удивляться нынешнему маразму. То, что мы видим сегодня, это как раз и есть месть за их унижение. Месть за эти вот красно-белые трусы.

И сейчас задача наказать всех, кто выставил их идиотами и стал свидетелем этого падения. То есть, просто всех.

Вт и получайте приговоры за песни. Ну а то, что списка песенной «запрещенки» еще не издали — так не переживайте, скоро исправятся. Еще и в закон пропишут, чтобы было понятно, что петь, а что не петь, если вообще еще захочется это делать. С экстремисткой символикой уже проходили.

Впрочем, как говаривал Цицерон: «Чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы». А Цицерон, кажется, был не глупым малым.