Светлана Тихановская выступит на слушаниях в Конгрессе США





Светлана Тихановская / @tsikhanouskaya









Слушания проведут американские конгрессмены автор "Акта о демократии в Беларуси" Кристофер Смит и Джеймс Макговерн. Они неоднократно высказывались по белорусскому вопросу.





передает Еврорадио. Предполагается, что Светлана Тихановская расскажет "о нарушениях прав человека и репрессиях, формах мирного протеста белорусов, о важности внутреннего и внешнего давления на режим", рассказали в штабе. Кроме того, она будет говорить о важности организации переговоров с властью при посредничестве ОБСЕ. Итогом этих переговоров должны стать новые выборы,Еврорадио.





Напомним, накануне Страны "Большой семерки" призвали власти Беларуси провести новые выборы под международным наблюдением, а также освободить "несправедливо заключённых" (и политзаключённых, и участников протестов, находящихся под следствием). Заявление было принято по итогам саммита глав МИД стран-участниц.





Репрессии и нарушение прав человека стали причиной санкций, которые в отношении Беларуси ввели страны ЕС и США. Готовится новый пакет ограничений. Александр Лукашенко в ответ пригрозил применить контрсанкции.



