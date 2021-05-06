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В Туркмении ветеранов обязали скидываться на подарки к 9 Мая, которые им вручит президент страны

06.05.2021 21:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Туркмении ветераны Великой Отечественной войны сдают деньги на подарки самим себе к 9 Мая. Об этом, как передает Росбалт, говорится в сообщении «Радио Азатлык». По информации СМИ, вручать эти подарки будет сам президент Гурбангулы Бердымухамедов.

 

В Туркмении ветеранов обязали скидываться на подарки к 9 Мая, которые им вручит президент страны
Фото: FreeImages.com.

 

Отмечается, что ветеранов войны и тыла не впервые обязывают сдать деньги. Дети и внуки 90-летних пенсионеров также не раз жаловались в администрацию. Но официальных комментариев по этой ситуации они не получили.

Источники СМИ заявляют, что подарки для вручения ветеранам не оправдывают размер собранных средств.

Так, например, в 2020 году лебапские ветераны заплатили по 1000 манатов (21 тыс. 249 рублей), вдобавок им пришлось заниматься оформлением необходимых бумаг по социальному обеспечению. В результате ветеранам была вручена юбилейная медаль в честь 75-летия Победы.

 

 

 
 
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В Туркмении ветераны Великой Отечественной войны сдают деньги на подарки самим себе к 9 Мая. Об этом, как передает Росбалт, говорится в сообщении «Радио Азатлык».
 
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