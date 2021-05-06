Бывший президентский стипендиат Артем Боярский признан политзаключенным

Белорусские правозащитные организации признали политическим заключенным уроженца Гродно, студента химического факультета БГУ Артема Боярского, говорится в совместном заявлении, размещенном на правозащитном сайте spring96.org . Таким образом, общее число политзаключенных возросло до 370 человек.



Артем Боярский.

По информации правозащитников, Боярский был задержан 18 апреля — сразу после отбытия 25 суток административного ареста за участие в мирном собрании. В отношении него возбуждено уголовное дело и предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 361-1 Уголовного кодекса (создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или его структурным подразделением). Студент взят под стражу.

Как отмечено в документе, Боярский заявил своему адвокату о том, что 24 марта «он был подвергнут пыткам со стороны сотрудников МВД, которые вынуждали его признаться на видео в администрировании паблика «Моя страна Беларусь». 25 марта видео с признанием студента было размещено в телеграм-канале одного из сотрудников государственного телевидения.

«Преследование Артема Боярского происходит на фоне массовых поствыборных репрессий и глубокого кризиса с правами человека в стране, — констатировали правозащитники. — В последнее время в целях борьбы с инакомыслием и протестной активностью граждан власти все чаще прибегают к применению так называемого антиэкстремистского законодательства».

Белорусское правозащитное сообщество, говорится в заявлении, ранее уже обращало внимание на «несовершенство и несоответствие международным стандартам в области прав человека существующего законодательства в сфере борьбы с экстремизмом и его правоприменительной практики». Однако после того как Генеральной прокуратурой Беларуси были представлены изменения в соответствующий закон, правозащитники отметили, что «настоящей целью этого закона является борьба с инакомыслием в стране в худших традициях времен СССР».

«Признание локальных социальных чатов экстремистскими, а их создателей и модераторов — создателями экстремистских формирований, целями которых являются «организация и проведение несанкционированных собраний», представляет крайне опасную тенденцию и грубейшим образом посягает на фундаментальные, гарантированные Конституций страны и международными нормами права свободы — свободу мирных собраний, выражения своего мнения и свободу ассоциаций», — подчеркнули правозащитники.

По их мнению, Боярский «исключительно мирным способом реализовывал свободу мирных собраний и выражения своего мнения». Его общественная деятельность «никоим образом не представляет угрозы национальной или общественной безопасности, общественному порядку, здоровью и нравственности населения, правам и свободам других лиц». Такого рода деятельность «имеет законные и легитимные цели» и не может ограничиваться.

«Мирные протесты, несогласие и критика политики действующей власти являются неотъемлемым правом граждан Беларуси, а преследование и лишение свободы за это со стороны государства является не чем иным, как нарушением прав человека», — уверены правозащитники.

К тому же, отмечено в заявлении, мера пресечения в отношении Боярского «носит демонстративно жесткий характер» и избрана «без учета данных и характеристик личности, исключительно с репрессивной целью».

Правозащитники требуют от властей немедленно освободить Боярского из-под стражи и прекратить его уголовное преследование. Они требуют возбудить уголовное дело и провести расследование фактов пыток в отношении Боярского и привлечь виновных к ответственности.

Заявление подписали лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», Белорусский ПЕН-центр, Белорусский документационный центр, Белорусский Хельсинкский комитет, Центр правовой трансформации (Lawtrend), Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, организации «Хьюман константа» и «Правовая инициатива».

Ранее родственники 19-летнего Боярского сообщили БелаПАН, что его задержали 24 марта в Минске по административному делу. Около 6.30 утра люди в штатском и масках пришли в общежитие, где живет Артем, провели обыск в его комнате, забрали ноутбук и телефон. Боярского арестовали на 25 суток за то, что якобы вывесил бело-красно-белый флаг на окне 11-го этажа общежития. Родственники утверждают, что флага в комнате не было.

После административного ареста Артема не отпустили. Выяснилось, что против него возбуждено уголовное дело. Вскоре в провластном телеграм-канале «Азаренок. СТВ» появилось записанное силовиками видео, в котором студент заявил, что администрировал телеграм-канал и чат, признанные накануне экстремистскими. При этом на самом канале появилось сообщение, что задержанный студент никогда не был его администратором.

В СИЗО, по словам родственников, для записи видео с признанием Артема «били по спине и ягодицам», об этом молодой человек рассказал адвокату. Родные студента заявляют, что он не признал свою вину на следствии. Родные убеждены, что он не администрировал ни один телеграм-канал.

16 ноября 2020 года Боярского задержали после марша пенсионеров и наказали 15 сутками ареста. Тогда, рассказали родные, силовики заставили его предоставить пароль от своего аккаунта в «Телеграме». В первые дни заключения Артема вместо него кто-то другой выходил в сеть. Родственники считают, что телеграм-аккаунт парня исследовали силовики. «Если бы он был администратором канала, то они бы об этом сразу узнали и взяли канал под свой контроль», — убеждены родственники.

Сейчас Боярский находится в столичном СИЗО № 1. В камере нет горячей воды. У Артема проблемы со здоровьем из-за больного сердца.

В августе прошлого года Боярский в числе примерно ста других студентов отказался от президентской стипендии. Когда Артем был школьником, то четырежды становился призером республиканских олимпиад по химии, окончил школу с золотой медалью.