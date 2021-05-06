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Бывший президентский стипендиат Артем Боярский признан политзаключенным

06.05.2021 21:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусские правозащитные организации признали политическим заключенным уроженца Гродно, студента химического факультета БГУ Артема Боярского, говорится в совместном заявлении, размещенном на правозащитном сайте spring96.org. Таким образом, общее число политзаключенных возросло до 370 человек.

 

Бывший президентский стипендиат Артем Боярский признан политзаключенным
Артем Боярский.

 

По информации правозащитников, Боярский был задержан 18 апреля — сразу после отбытия 25 суток административного ареста за участие в мирном собрании. В отношении него возбуждено уголовное дело и предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 361-1 Уголовного кодекса (создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или его структурным подразделением). Студент взят под стражу.

Как отмечено в документе, Боярский заявил своему адвокату о том, что 24 марта «он был подвергнут пыткам со стороны сотрудников МВД, которые вынуждали его признаться на видео в администрировании паблика «Моя страна Беларусь». 25 марта видео с признанием студента было размещено в телеграм-канале одного из сотрудников государственного телевидения.

«Преследование Артема Боярского происходит на фоне массовых поствыборных репрессий и глубокого кризиса с правами человека в стране, — констатировали правозащитники. — В последнее время в целях борьбы с инакомыслием и протестной активностью граждан власти все чаще прибегают к применению так называемого антиэкстремистского законодательства».

Белорусское правозащитное сообщество, говорится в заявлении, ранее уже обращало внимание на «несовершенство и несоответствие международным стандартам в области прав человека существующего законодательства в сфере борьбы с экстремизмом и его правоприменительной практики». Однако после того как Генеральной прокуратурой Беларуси были представлены изменения в соответствующий закон, правозащитники отметили, что «настоящей целью этого закона является борьба с инакомыслием в стране в худших традициях времен СССР».

«Признание локальных социальных чатов экстремистскими, а их создателей и модераторов — создателями экстремистских формирований, целями которых являются «организация и проведение несанкционированных собраний», представляет крайне опасную тенденцию и грубейшим образом посягает на фундаментальные, гарантированные Конституций страны и международными нормами права свободы — свободу мирных собраний, выражения своего мнения и свободу ассоциаций», — подчеркнули правозащитники.

По их мнению, Боярский «исключительно мирным способом реализовывал свободу мирных собраний и выражения своего мнения». Его общественная деятельность «никоим образом не представляет угрозы национальной или общественной безопасности, общественному порядку, здоровью и нравственности населения, правам и свободам других лиц». Такого рода деятельность «имеет законные и легитимные цели» и не может ограничиваться.

«Мирные протесты, несогласие и критика политики действующей власти являются неотъемлемым правом граждан Беларуси, а преследование и лишение свободы за это со стороны государства является не чем иным, как нарушением прав человека», — уверены правозащитники.

К тому же, отмечено в заявлении, мера пресечения в отношении Боярского «носит демонстративно жесткий характер» и избрана «без учета данных и характеристик личности, исключительно с репрессивной целью».

Правозащитники требуют от властей немедленно освободить Боярского из-под стражи и прекратить его уголовное преследование. Они требуют возбудить уголовное дело и провести расследование фактов пыток в отношении Боярского и привлечь виновных к ответственности.

Заявление подписали лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», Белорусский ПЕН-центр, Белорусский документационный центр, Белорусский Хельсинкский комитет, Центр правовой трансформации (Lawtrend), Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, организации «Хьюман константа» и «Правовая инициатива».

Ранее родственники 19-летнего Боярского сообщили БелаПАН, что его задержали 24 марта в Минске по административному делу. Около 6.30 утра люди в штатском и масках пришли в общежитие, где живет Артем, провели обыск в его комнате, забрали ноутбук и телефон. Боярского арестовали на 25 суток за то, что якобы вывесил бело-красно-белый флаг на окне 11-го этажа общежития. Родственники утверждают, что флага в комнате не было.

После административного ареста Артема не отпустили. Выяснилось, что против него возбуждено уголовное дело. Вскоре в провластном телеграм-канале «Азаренок. СТВ» появилось записанное силовиками видео, в котором студент заявил, что администрировал телеграм-канал и чат, признанные накануне экстремистскими. При этом на самом канале появилось сообщение, что задержанный студент никогда не был его администратором.

В СИЗО, по словам родственников, для записи видео с признанием Артема «били по спине и ягодицам», об этом молодой человек рассказал адвокату. Родные студента заявляют, что он не признал свою вину на следствии. Родные убеждены, что он не администрировал ни один телеграм-канал.

16 ноября 2020 года Боярского задержали после марша пенсионеров и наказали 15 сутками ареста. Тогда, рассказали родные, силовики заставили его предоставить пароль от своего аккаунта в «Телеграме». В первые дни заключения Артема вместо него кто-то другой выходил в сеть. Родственники считают, что телеграм-аккаунт парня исследовали силовики. «Если бы он был администратором канала, то они бы об этом сразу узнали и взяли канал под свой контроль», — убеждены родственники.

Сейчас Боярский находится в столичном СИЗО № 1. В камере нет горячей воды. У Артема проблемы со здоровьем из-за больного сердца.

В августе прошлого года Боярский в числе примерно ста других студентов отказался от президентской стипендии. Когда Артем был школьником, то четырежды становился призером республиканских олимпиад по химии, окончил школу с золотой медалью.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Студент химического факультета БГУ обвиняется в администрировании «экстремистского» телеграм-канала.
 
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