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Выплаты и льготы: в Минтруда Беларуси рассказали о поддержке ветеранов
06.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
От 50 до 500% – такие надбавки к минимальным пенсиям выплачиваются
Инвалидам – около 270. Также предусмотрена и бесплатная помощь в ремонте жилья. Организован льготный проезд в общественном транспорте. Есть возможность получения основных лекарственных препаратов.
«На 1 апреля в Республике Беларуси проживали 3337 ветеранов Великой Отечественной войны, а также 11,5 тыс. граждан, пострадавших от последствий войны. Ежегодно происходит обследование их условий проживания, выявляются их проблемы и решаются. Им оказана необходимая помощь в полном объеме. Если будут поступать дополнительные заявки – они будут выполняться в течение года», – заверила начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Татьяна Федотова.
В Беларуси располагается 146 территориальных центров и 83 дома-интерната для взрослых. Более 2 тысяч участников войны пользуются социальными услугами на дому.
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Также предусмотрена бесплатная помощь в ремонте жилья.
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