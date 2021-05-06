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Выплаты и льготы: в Минтруда Беларуси рассказали о поддержке ветеранов

06.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

От 50 до 500% – такие надбавки к минимальным пенсиям выплачиваются в Беларуси участникам войны. Средний размер месячных выплат для ветеранов составляет 325 долларов. Министерство труда Беларуси рассказало о поддержке ветеранов и потерпевших Великой Отечественной войны, передает «МИР 24».

Инвалидам – около 270. Также предусмотрена и бесплатная помощь в ремонте жилья. Организован льготный проезд в общественном транспорте. Есть возможность получения основных лекарственных препаратов.

«На 1 апреля в Республике Беларуси проживали 3337 ветеранов Великой Отечественной войны, а также 11,5 тыс. граждан, пострадавших от последствий войны. Ежегодно происходит обследование их условий проживания, выявляются их проблемы и решаются. Им оказана необходимая помощь в полном объеме. Если будут поступать дополнительные заявки – они будут выполняться в течение года», – заверила начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Татьяна Федотова.

В Беларуси располагается 146 территориальных центров и 83 дома-интерната для взрослых. Более 2 тысяч участников войны пользуются социальными услугами на дому.



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Также предусмотрена бесплатная помощь в ремонте жилья.
 
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