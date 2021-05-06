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Какой будет погода на конец недели и День победы?
Источник материала: UDF
8 мая республика окажется под влиянием циклона, смещающегося через север Беларуси на Новгородскую область России. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный ночью умеренный, днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +2..+9, днем +6..+12.
9 мая погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти умеренный, ночью по северо-востоку порывистый. Температура воздуха ночью +1..+6, на почве и местами в воздухе заморозки 0..-3, температура воздуха днем +11..+17.
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Прогноз погоды по Беларуси на 7 - 9 мая.
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