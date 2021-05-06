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Арина Соболенко вышла в финал турнира в Мадриде
Источник материала: Tut.by
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира WTA в Мадриде.
В полуфинале Соболенко одолела россиянку Анастасию Павлюченкову — 6:2, 6:3.
Ранее белоруска обыграла на турнире россиянок Веру Звонареву и Дарью Касаткину, американку Джессику Пегулу и бельгийку Элизе Мертенс.
В субботу Арина сыграет в финале с первой ракеткой мира — австралийкой Эшли Барти.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира WTA в Мадриде.
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