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Арина Соболенко вышла в финал турнира в Мадриде

07.05.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира WTA в Мадриде.


Фото: Reuters

В полуфинале Соболенко одолела россиянку Анастасию Павлюченкову — 6:2, 6:3.

Ранее белоруска обыграла на турнире россиянок Веру Звонареву и Дарью Касаткину, американку Джессику Пегулу и бельгийку Элизе Мертенс.

В субботу Арина сыграет в финале с первой ракеткой мира — австралийкой Эшли Барти.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира WTA в Мадриде.
 
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