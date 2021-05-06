Нетрезвого водителя такси задержали в Минске

Источник материала: Tut.by

Днем 6 мая сотрудники ГАИ на улице Алеся Бачило в Минске обратили внимание на Volkswagen («Яндекс.Такси»). За рулем оказался нетрезвый водитель, сообщили в УГАИ Мингорисполкома.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Сотрудники ГАИ остановили автомобиль такси, за рулем которого находился 33-летний мужчина. У него были явные признаки алкогольного опьянения. Водитель пояснил, что, находясь дома, выпил с товарищем около 700 грамм водки. Когда алкоголь закончился, он решил съездить в ближайший магазин «за добавкой», сообщили в ГАИ.

Освидетельствование показало 1,8 промилле алкоголя организме водителя.

«Водитель отстранен от управления транспортным средством, автомобиль доставлен на охраняемую стоянку», — сообщили в ГАИ.

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