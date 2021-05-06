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Нетрезвого водителя такси задержали в Минске
Источник материала: Tut.by
Днем 6 мая сотрудники ГАИ на улице Алеся Бачило в Минске обратили внимание на Volkswagen («Яндекс.Такси»). За рулем оказался нетрезвый водитель,
Сотрудники ГАИ остановили автомобиль такси, за рулем которого находился 33-летний мужчина. У него были явные признаки алкогольного опьянения. Водитель пояснил, что, находясь дома, выпил с товарищем около 700 грамм водки. Когда алкоголь закончился, он решил съездить в ближайший магазин «за добавкой», сообщили в ГАИ.
Освидетельствование показало 1,8 промилле алкоголя организме водителя.
«Водитель отстранен от управления транспортным средством, автомобиль доставлен на охраняемую стоянку», — сообщили в ГАИ.
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Освидетельствование показало 1,8 промилле алкоголя в организме водителя.
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