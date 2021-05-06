«Дыхание льда» сняли на видео на Байкале. Взгляните, это впечатляет

Источник материала: Tut.by

На Байкале сняли на видео необычное движение льда. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Иркутск № 1» .

На видео запечатлена поверхность озера, покрытая льдом, который буквально «ходит» волнами. Слышно, как дует сильный ветер, но неизвестно, связано ли с ним такое необычное явление. В комментариях к видео некоторые местные жители предположили, что причиной колыхания льда стало землетрясение.

На этой неделе видео с необычным льдом на Байкале уже появлялось . Там он выглядел по-другому: как скопление множества острых игл.