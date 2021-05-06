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«Дыхание льда» сняли на видео на Байкале. Взгляните, это впечатляет
Источник материала: Tut.by
На Байкале сняли на видео необычное движение льда. Ролик опубликовали в Telegram-канале
На видео запечатлена поверхность озера, покрытая льдом, который буквально «ходит» волнами. Слышно, как дует сильный ветер, но неизвестно, связано ли с ним такое необычное явление. В комментариях к видео некоторые местные жители предположили, что причиной колыхания льда стало землетрясение.
На этой неделе видео с необычным льдом на Байкале уже
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