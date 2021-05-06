Победили Россию и выдали суперматч со Швейцарией. В 2000-м белорусские хоккеисты провели очень яркий ЧМ

Источник материала: Tut.by

Чемпионат мира 2000 года в Санкт-Петербурге стал одним из самых запоминающихся для сборной Беларуси по хоккею. Наша команда одерживала сенсационные победы и терпела обидные поражения, практически в каждом матче оставляя интригу до последних минут. Накануне старта ЧМ-2021 SPORT.TUT.BY продолжает вспоминать яркие турниры прошлых лет.



Reuters

Хоккеисты, которые вывели команду в элитный дивизион, в большинстве своем уже достигли 30-летнего возраста или приближались к нему. В ближайшие годы зрела смена поколений, а потому турнир в Санкт-Петербурге был одним из последних шансов заявить о себе. В Россию Анатолий Варивончик привез по-настоящему легендарный состав.

Вратари: Андрей Мезин, Леонид Фатиков, Сергей Шабанов.

Защитники: Олег Хмыль, Владимир Копать, Руслан Салей, Юрий Кривохижа, Олег Микульчик, Олег Романов, Игорь Матушкин, Сергей Стась.

Нападающие: Александр Андриевский, Андрей Скабелка, Алексей Калюжный, Владимир Цыплаков, Андрей Ковалев, Дмитрий Панков, Василий Панков, Дмитрий Старостенко, Дмитрий Дудик, Виктор Карачун, Виталий Валуй, Александр Гальченюк.

Из топ-игроков того времени отсутствовали разве что Олег Антоненко, Константин Кольцов и Вадим Бекбулатов.

По правилам турнира тогда 16 команд делились на четыре группы. По три лучших сборных из каждого квартета выходили в следующий этап, где образовывались две группы по шесть команд. При этом результаты матчей первого этапа между прошедшими во второй раунд сборными учитывались и на новой стадии.

Белорусы попали в четверку со Швецией, Латвией и Украиной. В первом месте шведов никто не сомневался, а вот остальная тройка имела приблизительно равные шансы на выход в следующий раунд. Свои вопросы белорусы решили уже в первом поединке, разгромив Украину со счетом 7:3.



Андрей Скабелка и Александр Андриевский празднуют очередной гол Украине. Reuters

Следующий матч с Латвией воспринимался уже как поединок второго раунда. Учитывая форму украинцев, проход наших северных соседей был очень вероятен, а это значит, что очки за этот матч будут учитываться и на следующем этапе.

К сожалению, этот поединок оказался одним из самых неудачных для белорусов на всем чемпионате. К 28-й минуте подопечные Анатолия Варивончика горели 0:3 и во второй половине матча смогли разве что зафиксировать отставание — 3:6.

Еще хуже сложилась игра против шведов — 0:7. Эти две оплеухи, казалось, лишают белорусов шансов на плей-офф, но второй раунд показал, сколь высок был потенциал того состава.

Начинался он с игры против США. Белорусы ничем не уступали звездно-полосатым, а исход матча решила в итоге единственная шайба Криса Луонго — 0:1.

В предпоследнем матче белорусов ждал матч против россиян, которые стали главной сенсацией турнира, причем со знаком «минус». На домашний чемпионат Александр Якушев собрал настоящую Dream Team: Павел Буре, Алексей Яшин, Виктор Козлов, Максим Афиногенов, Илья Брызгалов, Валерий Каменский, Сергей Гончар, Андрей Марков, Андрей Николишин и другие звезды НХЛ прилетели за золотом, но после ожидаемого разгрома Франции (8:1) проиграли три матча подряд. Сначала уступили совсем уж посредственному составу США (0:3), а затем были биты Швейцарией (2:3) и Латвией (2:3).

Поражение для любой из команд автоматически означало бы вылет из турнира. Вариант невыхода в плей-офф в России даже не рассматривался, но и белорусы не собирались сдаваться до матча. Поединок в итоге завершился одной из самых памятный викторий в истории нашей сборной. Единственную шайбу забросил Владимир Цыплаков, а началась атака с великолепного прохода Алексея Калюжного через всю площадку.

К сожалению, эта победа в итоге не спасла белорусов. Надежды нашей команды похоронили победившие Латвию швейцарцы.

Но и последняя игра на турнире надолго сохранится в памяти. Беларусь проигрывала по ходу первого периода со счетом 0:3, а в итоге совершила один из самых выдающихся камбэков в своей истории и выиграла 5:3.

Обычно двух побед на втором этапе хватает для выхода в плей-офф, но белорусы уступили Швеции и Латвии один балл и по итогам всего чемпионата остались девятыми.

На следующем чемпионате мира белорусы вылетят во второй дивизион, а в 2002-м добьются главного успеха в своей истории — выйдут в полуфинал Олимпиады. Именно те Игры стали пиком, а заодно и лебединой песни поколения Андриевского, Хмыля и братьев Панковых. На смену им придет генерация Грабовского и Костицыных, также выдавшая несколько впечатляющих турниров.

А какой чемпионат мира в исполнении сборной Беларуси запомнился вам больше всего?