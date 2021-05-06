Майские праздники в Могилеве: куда сходить и где будет не проехать

Источник материала: Tut.by

В Могилеве праздничные мероприятия в честь Дня Победы уже идут. Посмотрите, куда можно будет сходить начиная с 7 мая и где будет перекрыто движение.





Программа 7 мая

На 10.00 пятницы в Могилеве запланировано возложение цветов и венков к памятникам, обелискам и мемориалам.

В 11.30 в парке в Подниколье состоится акция «Сад памяти».

На 12.00 назначен митинг-реквием, посвященный Дню Победы. Он пройдет на площадке возле памятника батальону милиции капитана Владимирова. В это же время на площадке у монумента «Танк» на улице Якубовского начнется праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы, «Победный май!». А на площадке на улице Тишки Гартного, 22 пройдет концертно-игровая программа «Победа. Музыка. Весна». В полдень концерт пройдет и на открытой площадке по улице Первомайская, 117.

В 13.00 на площадке возле первого корпуса БГУТ тоже начнется праздничное мероприятие под названием «Этих дней не смолкнет слава!».

В 15.00 возле профессионального лицея № 7 стартует эстафета памяти «Солдатский платок» и начнется концерт.

Программа 8 мая

На 10.00 запланированы два мероприятия: легкоатлетический пробег на набережной Дубровенки и концерт на площадке возле школы № 44.

В 11.00 с площади Ленина стартует велопробег до деревни Константиновка, а возле ДК автозавода начнется концерт. Концерт в это же время начнется и возле школы искусств № 3.

В 11.30 концерт начнется возле школы искусств № 5, а в 12.00 — возле школ искусств № 6, № 1 и № 4.

Еще один концерт в 12.00 начнется возле центра творчества «Эверест».

С 12.00 до 16.00 в парке в Подниколье обещают провести военно-патриотический квест-игру.

Вечером с 16.00 до 19.00 возле областного лечебно-диагностического центра будет проходить киноконцерт «Вспомним фильмы о войне» с участием духового оркестра ГУК «Могилевские городские оркестры».

Программа 9 мая

В 10.00 начнутся мероприятия на площади Славы, среди которых акция «Беларусь помнит». Там же с 10.00 до 22.00 будет проходить выставка военной техники.

С 11.00 до 16.00 на площадке возле областного лечебно-диагностического центра можно будет посмотреть музейную экспозицию «Дорогами Победы» с участием школьных музеев города и городского исторического музея. Там же пройдет акция «Вальс Победы».

В 12.00 начнутся концерты возле ДК автозавода и на центральной эстраде Печерского лесопарка, а у Дворца гимнастики — спортивная программа и концерт.

С 12.00 до 16.00 праздничные мероприятия будут проходить на «солдатской поляне» в Печерском лесопарке.

Вечером с 18.00 и до 20.00 в сквере 40-летия Победы можно будет послушать духовой оркестр ГУК «Могилевские городские оркестры».

А в 20.00 возле городской ратуши начнется концерт с участием артистов Могилевской филармонии, Дворца культуры области и городского Центра культуры и досуга.

Завершится праздник в 22.00 акцией «Споем «День Победы» и праздничным фейерверком на площади Славы.

Где будет не проехать

8 мая с 11.00 до 17.00 движение транспортных средств будет ограничено по улице Большой Гражданской.

9 мая с 8.00 и до окончания праздничных мероприятий будет ограничена стоянка автомобильного транспорта на площади Славы, улице Архиерейский Вал Канисского, улице Первомайской (от площади Славы до улицы Болдина), улице Клайпедской.

Движение транспортных средств 9 мая будет перекрыто с 8.00 и до окончания праздничных мероприятий по улице Архиерейский Вал Канисского, улице Первомайской (от площади Славы до улицы Болдина), а также с 11.00 до 17.00 по улице Клайпедской.

На Радуницу 11 мая «Могилевоблавтотранс» организует дополнительные маршруты для проезда к местам захоронений. Подробнее о них читайте здесь .