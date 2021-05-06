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США поддержали вступление Украины в НАТО

07.05.2021 06:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

США поддержали вступление Украины в НАТО
Фото: Юки Ивамура / РИА Новости
Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

Она ответила утвердительно на вопрос о том, поддерживает ли администрация президента США Джо Байдена вступление Украины в Североатлантический альянс.

Украина подтвердила заявление американской стороны. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что Вашингтон в очередной раз подтвердил статус стратегического партнера страны. «В альянсе много участников, поэтому работа продолжается», — добавил политик.

Ермак также подчеркнул, что Киев рассматривает различные варианты взаимодействия с США для обеспечения безопасности в Черном море.

3 мая стало известно, что дорожную карту по вступлению Украины в НАТО обсудят на саммите организации в июне. Отмечалось, что Киеву планируют указать путь, необходимый для вступления в Североатлантический альянс.

В начале апреля представитель НАТО заявил, что альянс поможет Украине развивать армию и проводить реформы, благодаря которым Киев сможет эффективнее двигаться в евроатлантическом направлении.
 
 
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