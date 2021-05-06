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Убийство Лукашенко заказал Трамп, а исполнил Байден? Мнение Карбалевича
Источник материала: UDF
О фильме «Убить президента»
28 апреля на телеканале ОНТ был показан широко разрекламированный фильм «Убить президента». В плане информативном он мало что добавил к первому телесюжету на эту тему, который был показан ранее. Разве что один факт, важный для понимания всей этой истории. Оказалось, что главный фигурант «заговора» Юрий Зенкович оказался «под колпаком» уже несколько месяцев назад, КГБ «вел» его с августа прошлого года.
Но фильм не дал ответ на самый главный вопрос: а был ли заговор? В нем рассказываются подробности многочисленных разговоров на тему захвата власти. Однако заговор — это не разговоры. Признаком заговора является конкретный план, предполагающий задействование каких-то силовых ресурсов. Какая конкретная воинская часть захватывает некий объект, кто за что отвечает, какова дата переворота и другие детали. Тогда бы это было похоже на реальный заговор.
Но, как можно понять из фильма, только сотрудник КГБ, представившийся офицером Минобороны, предлагал что-то конкретное. Хотя замечание этого подставного заговорщика, что его круг общения в аппарате министерства составляет около 300 человек, должно было вызвать недоверие и подозрение.
Все остальное — болтовня.
Еще один конкретный факт, который может указывать на реальность заговора, — это деньги, которые якобы были переданы военным. Ольга Голубович, бухгалтер минского офиса Зенковича, сняла деньги с карты Зенковича и положила их в камеру, а затем в какой-то схрон на кладбище. Судя по показанной упаковке, деньги небольшие. Максимум несколько тысяч долларов. Это несерьезно, перевороты за такие суммы не делают. Наверное, это личные деньги Зенковича. Но какой заговор, такие и деньги.
При чем здесь США?
И второй важный вопрос — роль США в этом предполагаемом заговоре. Авторы фильма пытаются доказать, что за всей этой историей стоят американские спецслужбы. Но выглядит это очень натянуто и неубедительно.
В первую очередь демонстрируются заявления Зенковича во время переговоров. Очевидно, тот, чтобы придать себе больший вес, блефует, намекая на какие-то связи в руководстве США. Но заметьте, эти контакты все время разные и очень неопределенные: «Вашингтон», еврейские организации, частные военные компании. Или такие реплики: «Будем выходить тогда на Госдепартамент»; «Я найду выход на Лэнгли» (штаб-квартира ЦРУ). То есть выходов пока нет, он еще только собираеся это сделать.
В одном случае Зенкович даже сказал, что если спецслужбы США узнают об их планах, то они могут оказаться за решеткой. Там, в США, а не в Беларуси.
Единственный контакт Зенковича с американскими спецслужбами был упомянут на допросе. Люди, один из которых представился сотрудником ФБР, спрашивали, сотрудничал ли он с КГБ. Далее Зенкович говорит: «Я думаю, третий человек был представителем ЦРУ … Потом они спросили, не хочу ли я поработать на американское правительство».
Здесь возникает несколько вопросов. Какой интерес для ЦРУ представляет помощник адвоката в Нью-Йорке? Не показали, что ответил Зенкович. Если ЦРУ завербовало его, то почему он говорил во время переговоров с «заговорщиками» только о своем намерении найти «выход на Лэнгли»?
И еще одна нестыковка. Лукашенко 17 апреля, указывая на роль США в этом заговоре, заявил, что «поставить задачу устранить президента, запомните, не может никто, кроме высшего политического руководства». И потом возмутился, что Путин, разговаривая на эту тему с Байденом, не получил от последнего внятного ответа. То есть по контексту, смыслу этой реплики, задание на устранение белорусского лидера дал Байден. Но из фильма следует, что Зенкович начал готовить эту операцию еще в августе прошлого года. А тогда президентом США был Трамп.
Все остальное в этом фильме — набор стандартных приемов из арсенала «черного пиара» по дискредитации противников режима (деньги Сороса, джипы из Литвы, склады со взрывчаткой, группа Автуховича и т. д.). Скажем мягко, фильм явно не тянет на Оскара.
В поиске политической ренты
Кампания раскручивается целенаправленно. Власти пытаются извлечь максимальную политическую ренту с пропагандистского капитала. По их представлениям, во всей странной истории для них нет минусов, одна плюсы. То есть безотходная политическая технология.
Прежде всего, эта кампания по дискредитации политических оппонентов призвана легитимировать, оправдать безграничное насилие. Уже происходит психологическая подготовка к этому. Заместитель министра МВД Николай Карпенков, известный тем, что откровенно и не стесняясь говорит о намерениях и планах властей, заявил, что «черта перейдена», назвал представителей оппозиции, радикалов «бешеными псами», которым не стоит надеяться «на то, что с ними будут бороться в рамках Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов», их ждет такая же судьба, как Усама бен Ладена. Он также угрожал их семьям.
В этом контексте раздаются призывы официозных пропагандистов (Клуб редакторов) ликвидировать правозащитные и журналистские организации.
Дополнительный политический эффект придал тот факт, что кампания срезонировала с резким обострением отношений России с Западом. Тут официальный Минск по времени попал в тренд российской внешней политики, в результате чего получился единый фронт в борьбе с США и ЕС.
Но оказалось, что у этой кампании есть еще одна сверхзадача. Ее хотели «продать» Западу, чтобы оправдать масштабные политические репрессии и делегитимировать западные санкции в отношении официального Минска, как выяснилось из интервью Владимира Макея Euronews. Он возмущался, дескать, «почему об этом не говорит западное общественное мнение и СМИ Европы?» Но такая задача оказалась явно невыполнима. По разным причинам, в том числе потому, что Запад не признает Лукашенко президентом.
Возможный обратный эффект
Но во всей шумной истории с заговором для властей есть еще одна проблема, которую, кажется, они не осознают. Одно из правил политтехнологии состоит в том, что кампания по формированию антиобраза оппонента имеет обратный эффект, она усиливает образ. Например, черный пиар государственных СМИ против Виктора Бабарико в прошлом году лишь содействовал его популярности.
Ведь не случайно в прежние времена правители скрывали от народа попытки заговоров, чтобы не выставлять свою слабость, уязвимость на всеобщее обозрение и не придавать дополнительный вес своим врагам.
А теперь власти, пугая народ грандиозным заговором, придают оппонентам режима ту силу в части организации военного переворота, которую они на самом деле не имеют. Теперь об этом говорит вся страна, давая разную оценку. Желая напугать народ, максимально дискредитировать оппозицию, власти в реальности сработали на десакрализацию Лукашенко. Они, сами того не желая, поставили вопрос о заговоре в повестку дня общественных обсуждений, невольно спровоцировав искусственный кризис легитимности. Ведь подобные события могут происходить только в нестабильном государстве, в котором общество лишено легальных возможностей политической борьбы. В чем государственные СМИ и расписываются.
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