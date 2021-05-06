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Работал в суде против охранника Освенцима. В НАУ рассказали, кто потребовал завести дело против Лукашенко в Германии

07.05.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Адвокат, представитель НАУ, Михаил Кирилюк рассказал 5 мая, как и кто будет вести процесс против властей Беларуси по обвинению в преступлениях против человечности.



«С немецкой стороны есть ясность, что ввиду особенности белорусской системы госуправления такие действия невозможны без ведома и согласия первого лица. Так устроена система подчинения: на президенте сконцентрированы полномочия по управлению силовым блоком, он является Верховным главнокомандующим, ему подчиняется министр внутренних дел. Это все прописано в белорусских законах», — уточнил юрист, передает пресс-служба Народного антикризисного управления.

По его словам, дело на самом деле еще не заведено. И решать этот вопрос должна немецкая прокуратура: «Если она сочтет, что оснований для возбуждения дела в Германии достаточно, то будет решать, какие следственные действия надо проводить в данном случае относительно каждого конкретного лица».

В то же время, адвокаты, которые подали заявление в прокуратуру, обладают опытом ведения таких дел, считает Михаил Кирилюк, пишет Телеграф.

«Например, один из них работал по судебным процессам против бухгалтера и охранника из Освенцима. А также против бывшего охранника [концентрационного] лагеря Штуттгоф и террориста, совершившего теракт в синагоге города Галле. Как мы видим, ни занятие должности в спецслужбах, ни гражданство другой страны подозреваемых, ни то, что потерпевшие являлись гражданами другой страны, не было препятствием для того, чтобы немецкие органы довели дело до конца», — сделал вывод юрист.

Напомним, что четыре немецких адвоката от имени десяти белорусов обратились в Федеральную прокуратуру Германии и заявили о совершении Александром Лукашенко преступлений против человечности. Они подчеркнули, что в Беларуси отсутствует правосудие – до сих пор не заведено ни одно уголовное дело на силовиков за их преступления. Поэтому адвокаты обратились в немецкую прокуратуру.

Что говорят власти Беларуси


Власти Беларуси пока никак не комментировали известие о возможном судебном процессе в Германии против Александра Лукашенко и его чиновников.

В то же время, ранее Владимир Макей дал интервью отключенному в Беларуси телеканалу «Евроньюс», где рассказал о позиции властей Беларуси по всем вопросам. В том числе, и по признанию или непризнанию пыток в стране.

Министр признал чрезмерность действий белорусских властей в отношении протестующих, но назвал такую реакцию «адекватной». Он отверг наличие политзаключенных и намекнул на глубокую интеграцию с Россией, в случае новых санкций.

Почему в Германии? Где еще будут такие дела?


Законодательство Германии позволяет привлекать к ответственности по принципу универсальной юрисдикции за преступления, запрещенные международным правом и совершенные в других государствах. Недавно ответственный за преступления против человечности в Сирии сотрудник секретной службы сирийского режима предстал перед судом в Германии и был приговорён к 4,5 годам лишения свободы.

В офисе Светланы Тихановской расказали, что ранее литовская генпрокуратура завела уголовное дело по универсальной юрисдикции по факту избиения Максима Хорошина. В Чехии и Польше подготовлены к подаче более 10 заявлений. В Литве уже подали документы 17 человек и готовятся к подаче ещё 20 заявлений.

Мнение авторов или участников интервью может не совпадать с позицией редакции!
 
 
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Адвокат, представитель НАУ, Михаил Кирилюк рассказал 5 мая, как и кто будет вести процесс против властей Беларуси по обвинению в преступлениях против человечности.
 
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