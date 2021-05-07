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Температура Земли в 2020 году достигла рекордных показателей за 3 млн лет

07.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Температура Земли в 2020 году достигла рекордных показателей за 3 млн лет

Температура Земли в 2020 году достигла рекордно высокого уровня за последние 3 млн лет. Это говорит о том, что предпринимаемые усилия и текущие обязательства стран по сокращению парниковых газов недостаточны. С таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в ходе международной конференции «Петерсбергский климатический диалог», передает ТАСС.

Генеральный секретарь подчеркнул, что наблюдаемый уровень температуры является самым высоким за последние 3 млн лет.

При этом он отметил, что если страны будут работать сообща, то они смогут предотвратить наихудшие последствия назревающего климатического кризиса. Он также отметил, что восстановление после пандемии предоставляет странам хорошую возможность «встать на более чистый и зеленый путь развития».

Фото: Freepik

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Температура Земли в 2020 году достигла рекордно высокого уровня за последние 3 млн лет. Это говорит о том, что предпринимаемые усилия и текущие обязательства стран по...
 
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