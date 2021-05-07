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Сборная Беларуси по гандболу узнала своих соперников на групповом этапе ЧЕ-2022

07.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по гандболу узнала своих соперников на групповом этапе ЧЕ-2022

Сборная Беларуси по гандболу узнала своих соперников на групповом этапе финальной части чемпионата Европы.

Наша команда попала в квартет D, где сыграет против сборных Германии, Австрии и Польши. Турнир в 2022 году пройдет в двух странах ­– Венгрии и Словакии. В следующий раунд выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Напомним, на минувшем Евро белорусы заняли 10 место. И тогда встречались и с немцами, и с австрийцами. Поэтому соперники хорошо знакомы. Сборная России попала в группу с Норвегией, Литвой и Словакией. Украинцы сыграют с французами, сербами и хорватами. Белорусские гандболисты свои матчи проведут в Братиславе.

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Сборная Беларуси по гандболу узнала своих соперников на групповом этапе финальной части чемпионата Европы. Наша команда попала в квартет D, где сыграет против...
 
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