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Сборная Беларуси по гандболу узнала своих соперников на групповом этапе ЧЕ-2022
Источник материала: ОНТ
Сборная Беларуси по гандболу узнала своих соперников на групповом этапе финальной части чемпионата Европы.
Наша команда попала в квартет D, где сыграет против сборных Германии, Австрии и Польши. Турнир в 2022 году пройдет в двух странах – Венгрии и Словакии. В следующий раунд выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Напомним, на минувшем Евро белорусы заняли 10 место. И тогда встречались и с немцами, и с австрийцами. Поэтому соперники хорошо знакомы. Сборная России попала в группу с Норвегией, Литвой и Словакией. Украинцы сыграют с французами, сербами и хорватами. Белорусские гандболисты свои матчи проведут в Братиславе.
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Сборная Беларуси по гандболу узнала своих соперников на групповом этапе финальной части чемпионата Европы. Наша команда попала в квартет D, где сыграет против...
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