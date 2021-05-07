ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Каменный цветок» в Гольшанах: открылась музейная экспозиция в северной башне бывшей резиденции Сапегов. Только взгляните!

07.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Каменный цветок» в Гольшанах: открылась музейная экспозиция в северной башне бывшей резиденции Сапегов. Только взгляните!

«Каменный цветок» распустился сегодня в Гольшанах. Состоялась первая экскурсия по Северной башне одного из самых известных замков страны. Возрождали уникальный памятник маньеризма в белорусской архитектуре при поддержке Президентского фонда. Сделали немало, но впереди ещё много. 


Дмоховский, Орда, Дроздович... Художникам она «позировала» в разных состояниях. Северная башня Гольшанского замка снова как на рисунке живописца Адама 1812 года. Репродукция – в финале экспозиции. Сверху видно всё «местечко великих событий».   

Елена Жесткова, директор Ошмянского краеведческого музея им. Ф.К. Богушевича: «Абапіраліся найперш на аналагічныя інтэр’еры замкаў суседніх краін. Наш камін – гэта гіпатэтычная рэканструкцыя. Упрыгожаны ён раслінным арнаментам. Тут гербавы дэвіз Адама Стэфана Сапегі, кракаўскага архібіскупа: “Мой крыж – мой запавед нашчадкам”».  

Самое парадное помещение – там, где с XVII века жили магнаты. Стоит только поднять голову – роза. От неё и получил своё прозвище замок – «каменный цветок». Фрагменты росписи, лепнины, «звёздной» плитки. «Отпечатки» былой роскоши на четырёх ярусах.   

«Чуеш здалёку ў аркадах бязгучныя крокі!» – не найдётся, наверное, в Беларуси человека, который не читал бы роман Владимира Короткевича «Чёрный замок Ольшанский». Этот зал по его мотивам: призрак Белой панны, Чёрного монаха и настоящие сокровища под ногами.

С крутой лестницы, как в Мирском замке, сегодня начинается музейный маршрут и проходит через величественные руины дворцового корпуса. Консервация вместо полного восстановления, ведь точно не известно, каким он был «от рождения» в 1610 году.   

Владислав Гершгорин, председатель Ошмянского райисполкома: «Более 3-х миллионов рублей на сегодняшний день вложено. В основном это спецфонд Главы государства. Дальнейшие планы, конечно, грандиозные. Это расширение реставрационных работ, проектные работы, придание этому, несомненно, важному для страны объекту исторического вида. В ближайшее время будем работать по главному входу».

Символический «ключ» к сердцу замка отныне у его хранителей. Сегодня открыли и туристический визит-центр. Это отправная точка к истории, которая «возникла» из кирпича – «пальчатки». У башни шесть граней, но издали кажется, что она квадратная. 

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Каменный цветок» распустился сегодня в Гольшанах. Состоялась первая экскурсия по Северной башне одного из самых известных замков страны. Возрождали уникальный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как спорить о политике? Отвечает философ Лилия Ильюшина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by