«Каменный цветок» в Гольшанах: открылась музейная экспозиция в северной башне бывшей резиденции Сапегов. Только взгляните!

Источник материала: ОНТ

«Каменный цветок» распустился сегодня в Гольшанах. Состоялась первая экскурсия по Северной башне одного из самых известных замков страны. Возрождали уникальный памятник маньеризма в белорусской архитектуре при поддержке Президентского фонда. Сделали немало, но впереди ещё много.





Дмоховский, Орда, Дроздович... Художникам она «позировала» в разных состояниях. Северная башня Гольшанского замка снова как на рисунке живописца Адама 1812 года. Репродукция – в финале экспозиции. Сверху видно всё «местечко великих событий».

Елена Жесткова, директор Ошмянского краеведческого музея им. Ф.К. Богушевича: «Абапіраліся найперш на аналагічныя інтэр’еры замкаў суседніх краін. Наш камін – гэта гіпатэтычная рэканструкцыя. Упрыгожаны ён раслінным арнаментам. Тут гербавы дэвіз Адама Стэфана Сапегі, кракаўскага архібіскупа: “Мой крыж – мой запавед нашчадкам”».

Самое парадное помещение – там, где с XVII века жили магнаты. Стоит только поднять голову – роза. От неё и получил своё прозвище замок – «каменный цветок». Фрагменты росписи, лепнины, «звёздной» плитки. «Отпечатки» былой роскоши на четырёх ярусах.

«Чуеш здалёку ў аркадах бязгучныя крокі!» – не найдётся, наверное, в Беларуси человека, который не читал бы роман Владимира Короткевича «Чёрный замок Ольшанский». Этот зал по его мотивам: призрак Белой панны, Чёрного монаха и настоящие сокровища под ногами.

С крутой лестницы, как в Мирском замке, сегодня начинается музейный маршрут и проходит через величественные руины дворцового корпуса. Консервация вместо полного восстановления, ведь точно не известно, каким он был «от рождения» в 1610 году.

Владислав Гершгорин, председатель Ошмянского райисполкома: «Более 3-х миллионов рублей на сегодняшний день вложено. В основном это спецфонд Главы государства. Дальнейшие планы, конечно, грандиозные. Это расширение реставрационных работ, проектные работы, придание этому, несомненно, важному для страны объекту исторического вида. В ближайшее время будем работать по главному входу».

Символический «ключ» к сердцу замка отныне у его хранителей. Сегодня открыли и туристический визит-центр. Это отправная точка к истории, которая «возникла» из кирпича – «пальчатки». У башни шесть граней, но издали кажется, что она квадратная.

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