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«Каменный цветок» в Гольшанах: открылась музейная экспозиция в северной башне бывшей резиденции Сапегов. Только взгляните!
Источник материала: ОНТ
«Каменный цветок» распустился сегодня в Гольшанах. Состоялась первая экскурсия по Северной башне одного из самых известных замков страны. Возрождали уникальный памятник маньеризма в белорусской архитектуре при поддержке Президентского фонда. Сделали немало, но впереди ещё много.
Дмоховский, Орда, Дроздович... Художникам она «позировала» в разных состояниях. Северная башня Гольшанского замка снова как на рисунке живописца Адама 1812 года. Репродукция – в финале экспозиции. Сверху видно всё «местечко великих событий».
Самое парадное помещение – там, где с XVII века жили магнаты. Стоит только поднять голову – роза. От неё и получил своё прозвище замок – «каменный цветок». Фрагменты росписи, лепнины, «звёздной» плитки. «Отпечатки» былой роскоши на четырёх ярусах.
«Чуеш здалёку ў аркадах бязгучныя крокі!» – не найдётся, наверное, в Беларуси человека, который не читал бы роман Владимира Короткевича «Чёрный замок Ольшанский». Этот зал по его мотивам: призрак Белой панны, Чёрного монаха и настоящие сокровища под ногами.
С крутой лестницы, как в Мирском замке, сегодня начинается музейный маршрут и проходит через величественные руины дворцового корпуса. Консервация вместо полного восстановления, ведь точно не известно, каким он был «от рождения» в 1610 году.
Символический «ключ» к сердцу замка отныне у его хранителей. Сегодня открыли и туристический визит-центр. Это отправная точка к истории, которая «возникла» из кирпича – «пальчатки». У башни шесть граней, но издали кажется, что она квадратная.
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«Каменный цветок» в Гольшанах: открылась музейная экспозиция в северной башне бывшей резиденции Сапегов. Только взгляните!
«Каменный цветок» распустился сегодня в Гольшанах. Состоялась первая экскурсия по Северной башне одного из самых известных замков страны. Возрождали уникальный...
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