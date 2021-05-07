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В выходные в Минске усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте
Источник материала: ОНТ
Контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте будет усилен на предстоящих выходных, которые продлятся с 8 по 11 мая. Об этом
Решение об усилении контроля за соблюдением противоэпидемических мер было принято по итогам совещания в Мингорисполкоме. В частности, контроль будет усилен в связи с предстоящими майскими праздниками. Отмечается, что особое внимание будет уделяться маршрутным и обычным такси.
При этом максимальная бдительность будет проявлена в отношении культурно-зрелищных объектов. «В условиях, когда жители соскучились по культурным мероприятиям, важно не допустить, чтобы там нарушались требования эпидбезопасности», – отмечается в сообщении.
Фото: БЕЛТА
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Контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте будет усилен на предстоящих выходных, которые продлятся с 8 по 11 мая. Об этом сообщает...
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