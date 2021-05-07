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Почему в Minsk World снижается стоимость жилья, или С чего начинается стройка?
Источник материала: ОНТ
То, с чего начинается любое строительство. Ежедневно с трех предприятий компании «Нерудпром» в столицу на строительство комплекса Minsk World отправляется 40 самосвалов, загруженных так называемыми нерудными материалами – песком, гравием и дорожной смесью. Каждый из них делает за день по 5-6 рейсов. Итого – 250 вместительных кузовов. И все это огромное количество стройматериалов отправляется на стройплощадки только по заказам непосредственно застройщика, без учета поставок подрядчикам. А вскоре отгрузка нерудных материалов для самого масштабного инвестиционного проекта столицы возрастет минимум на треть – об этом договорились представители «Дана Астра» и компании «Нерудпром».
Стройка начинается не с башенных кранов и отделочников. Самый базовый материал, который лежит в основе всех других материалов, а еще фундаментов, дорог – это песок. Именно от качества песка зависит качество фундаментов, бетона, штукатурки – абсолютно всего на стройке. Предприятие «Нерудпром». Название не на слуху. Но работа «Нерудпрома» – это всё, что построено в Минске в послевоенные годы: дома, улицы, внутриквартальные территории. Сейчас компания обеспечивает потребности Минска и области практически полностью.
Это дробильно-сортировочный завод «Минский» и его карьер. Здесь добывают значительное число песка, который идёт на возведение города и самого быстроразвивающегося его района Minsk World.
Только высшего сорта. «Силициум О2» с нужной крупностью и промытый. Этот песок сейчас идёт на возведение объектов крупнейшего заказчика страны. Сотрудничество компании с «Дана Холдингз» началось более десяти лет назад. В 2012 году «Нерудпром» поставлял застройщику менее десятой доли процента от общего объёма добычи и переработки. Отгрузки росли, сегодня цифры совсем иные.
Сейчас застройщик наращивает темпы. И партнёр готов обеспечить основным строительные материалом.
Об объёмах. Чтобы обеспечить потребности строящегося Minsk World – а это миллион кубометров нерудных стройматерилов на этот год – нужно выработать карьер площадью в 10 гектаров на глубину в 10 метров. Природа не пострадает. Предприятие проводит рекультивацию земель, на месте выработок высаживается лес. Компания-застройщик учитывает, прежде всего, качество и ритмичность поставок.
Масштабные планы требуют соответствующей координации действий компаний.
Опора на белорусских производителей и отечественные материалы – это не только прямой эффект для развития экономики, но и решение в пользу потребителей. Снижается себестоимость квадратного метра – выигрывают в цене покупатели и современного жилья, и коммерческих помещений. В новом городе в городе – комплексе Minsk World – их с каждым днем все больше.
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То, с чего начинается любое строительство. Ежедневно с трех предприятий компании «Нерудпром» в столицу на строительство комплекса Minsk World отправляется 40...
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