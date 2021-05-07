Почему в Minsk World снижается стоимость жилья, или С чего начинается стройка?

Источник материала: ОНТ

То, с чего начинается любое строительство. Ежедневно с трех предприятий компании «Нерудпром» в столицу на строительство комплекса Minsk World отправляется 40 самосвалов, загруженных так называемыми нерудными материалами – песком, гравием и дорожной смесью. Каждый из них делает за день по 5-6 рейсов. Итого – 250 вместительных кузовов. И все это огромное количество стройматериалов отправляется на стройплощадки только по заказам непосредственно застройщика, без учета поставок подрядчикам. А вскоре отгрузка нерудных материалов для самого масштабного инвестиционного проекта столицы возрастет минимум на треть – об этом договорились представители «Дана Астра» и компании «Нерудпром».





Стройка начинается не с башенных кранов и отделочников. Самый базовый материал, который лежит в основе всех других материалов, а еще фундаментов, дорог – это песок. Именно от качества песка зависит качество фундаментов, бетона, штукатурки – абсолютно всего на стройке. Предприятие «Нерудпром». Название не на слуху. Но работа «Нерудпрома» – это всё, что построено в Минске в послевоенные годы: дома, улицы, внутриквартальные территории. Сейчас компания обеспечивает потребности Минска и области практически полностью.

Это дробильно-сортировочный завод «Минский» и его карьер. Здесь добывают значительное число песка, который идёт на возведение города и самого быстроразвивающегося его района Minsk World.

Олег Качура, главный инженер дробильно-сортировочного завода «Минский»: «Любой дом, любая дорога начинается с бетона. От основания зависит всё. Песок априори должен быть качественным. У нас установлено обогатительное оборудование, которое промывает песок, удаляет включения. Мы получаем чистый песок».

Только высшего сорта. «Силициум О2» с нужной крупностью и промытый. Этот песок сейчас идёт на возведение объектов крупнейшего заказчика страны. Сотрудничество компании с «Дана Холдингз» началось более десяти лет назад. В 2012 году «Нерудпром» поставлял застройщику менее десятой доли процента от общего объёма добычи и переработки. Отгрузки росли, сегодня цифры совсем иные.

Николай Вилькот, заместитель генерального директора предприятия «Нерудпром»: «В прошлом году на строительства комплекса Minsk World мы отгрузили уже 16,6% от всей продукции. Отмечу, что всего мы выпустили 2,9 млн кубических метров песка. И это только прямые поставки – те, где заказчиком выступал сам холдинг. А через субподрядчиков, по нашим расчетам, поставлено еще не менее 15% – это такие предприятия, как "Минскжелезобетон", например, или строительные тресты. Таким образом, строительство самого масштабного многофункционального комплекса в Европе загружает нас работой практически на треть».

Сейчас застройщик наращивает темпы. И партнёр готов обеспечить основным строительные материалом.

Николай Вилькот, заместитель генерального директора предприятия «Нерудпром»: «Нам достаточно месяца, чтобы набрать людей, наладить оборудование и производить нерудных материалов столько, сколько нужно. У нас со всеми клиентами действует предоплата. Но многие строители хотели бы отсрочек платежей, просят подождать, а у "Дана Холдингз" таких вопросов нет».

Об объёмах. Чтобы обеспечить потребности строящегося Minsk World – а это миллион кубометров нерудных стройматерилов на этот год – нужно выработать карьер площадью в 10 гектаров на глубину в 10 метров. Природа не пострадает. Предприятие проводит рекультивацию земель, на месте выработок высаживается лес. Компания-застройщик учитывает, прежде всего, качество и ритмичность поставок.

Павел Овчаров, директор компании «Дана Астра»: «Комплекс Minsk World – это огромная городская площадка, которую мы полностью изменяем. Здесь будет построено более 3 млн кв. метров жилых и общественных помещений. Здесь прокладываются новые дороги и строятся новые развязки, здесь обустраиваются дворы, а также детские и спортивные площадки. Объемы земляных и бетонных работ просто уникальны. Поэтому значение нашего сотрудничества с ОАО "Нерудпром" трудно переоценить. Мы высоко ценим качество поставляемых стройматериалов и ритмичность работы этого предприятия, которое обеспечивает оговоренный график отгрузок. И наши объемы на сегодня – это более 500 тысяч кубических метров песка различного класса».

Масштабные планы требуют соответствующей координации действий компаний.

Павел Овчаров, директор компании «Дана Астра»: «Мы наращиваем объемы, чтобы завершить основную часть работ в комплексе уже к 2024 году. В нашей работе мы на 98% используем материалы и оборудование белорусских предприятий. Отечественные материалы помогают существенно снизить стоимость квадратного метра жилья, что ценят наши покупатели. В выигрыше и экономика сотен наших подрядчиков во всех уголках страны – такой масштабный проект, как комплекс Minsk World, помогает загрузить производственные площади, обеспечить стабильный сбыт продукции и создает десятки тысяч новых рабочих мест».

Опора на белорусских производителей и отечественные материалы – это не только прямой эффект для развития экономики, но и решение в пользу потребителей. Снижается себестоимость квадратного метра – выигрывают в цене покупатели и современного жилья, и коммерческих помещений. В новом городе в городе – комплексе Minsk World – их с каждым днем все больше.

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