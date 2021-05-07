Евгений Олейник: публичные люди должны чувствовать ответственность перед своей аудиторией

Источник материала: ОНТ

Публичные люди, на словах или личным примером призывавшие белорусов увольняться с государственной работы или бастовать, в итоге подставили тех, кто их советам последовал. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявили Евгений Олейник и Юлия Быкова из группы «Аура».

Евгений Олейник: «Мне кажется, очень правильная тема поднята, что публичные люди должны чувствовать свою ответственность и вести себя соответствующим образом. Я хочу сюда приплюсовать тех наивных наших коллег, кто не за деньги, а по доброте душевной, просто говоря, не смоделировали то, сколько врали про них самих эти источники, приняли информацию из этих источников за правду. Вот это вершина глупости, когда артистка приходит к нам и с периодичностью раз в полгода говорит: "Женя, да посмотри, что TUT.by про меня написали, ну это же невозможно". И потом то же самое репостит, что писали источники, которые врали о них самих, вот это вершина глупости».

Некоторые артисты рекомендовали людям выйти на забастовку, но сами при этом не перестали петь, не удалили свои блоги, продолжили рекламировать товары в соцсетях. Почему они не стали бастовать и наносить «ущерб режиму», попыталась объяснить Юлия Быкова.

Юлия Быкова: «Я вам больше скажу, некоторые еще и на предвыборной кампании успели заработать, на нашей. То есть когда мы с Женей, я как доверенное лицо [кандидата в Президенты Республики Беларусь Александра Лукашенко], Женя и еще с нами музыканты как помощники доверенного лица, мы ездили, общаясь с населением и давая концерты при этом еще. Каждая встреча – это волонтерская работа. Они, пока мы бесплатно все это делали, они участвовали во всех этих предвыборных концертах. А потом пишут посты в интернете: "как вам не стыдно, деятели культуры". Я им пишу, почему этим занимались? А в оправдание они – "ну кушать же нам хочется, есть же нам надо, мы же артисты"».

Евгений Олейник: «Я считаю, что любые запретительные меры проводить деструктивно. Мне кажется, проще и выгоднее в любом случае не запрещать тех, кто сделал плохо, а поддерживать тех, кто сделал хорошо. Потому что те, кто сделал плохо, в любом случае, понимали они это, не понимали, – 90% их аудитории, вот этих вот певиц, вскормленных государством, это сторонники Лукашенко. И то, что им сейчас в инсту и в FB накидывают кучи хвалебных комментариев, это люди, которые никогда не покупали билеты на их концерты. Фишка в том, что аудиторию нужно свою немножко знать. И если ты от нее открещиваешься в угоду близкому окружению, которое тебе в уши поет, это глупость или наивность. Я других причин не вижу. Я точно знаю, что очень многие наши артисты не получали никаких денег. Я знаю примерно, кто получал. И точно знаю двух человек, кто получал. Про Агурбаш я могу сказать точно, совершенно. У меня есть достоверная информация о том, что человек еще и других вот наших друзей пытался втянуть».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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