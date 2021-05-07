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Музыканты группы «Аура» – о попытках приравнять белорусский язык к оппозиционности

07.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Музыканты группы «Аура» – о попытках приравнять белорусский язык к оппозиционности

Музыканты группы «Аура» Юлия Быкова и Евгений Олейник в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ ответили на вопрос, как они относятся к тому, что беларускую мову пытаются приравнять к оппозиционности.

Юлия Быкова: «Это настолько бред! Вот сейчас вот – узурпировать цвета. Это белорусские цвета, у меня белая вышиванка с красным орнаментом белорусским. Что мне, ее выкинуть теперь из-за того, что какие-то люди решили, что это их собственность, вот эти цвета? То же самое с беларускай мовай. Я выросла на народных песнях, то есть я 10 лет пела в фольклорном коллективе, это моя любимая музыка, беларуская мова. Вот песня, например, "Затрымай", с которой мы дебютировали как белорусскоязычная группа. Причем, я столько каверов вообще на свои песни ни на одну не видела, как на "Затрымай". Там их просто кучами, альбомы уже выпускаем. С этого времени, когда вот появилась эта песня, мы увидели реакцию, я поняла, что я сейчас реализую все свои мечты, которые у меня были на произведения на беларускай мове».

Евгений Олейник: «"Затрымай", это же тоже был проект ОНТ, "Музыкальный суд". Я точно помню, не буду говорить имени, один из теперь исполняющих песни на белорусском языке срочно переформатировавший свое творчество на белорусский язык артист, в последний год, с августа, я точно помню его реакцию на победу песни "Затрымай". "Ой, что это на беларускай мове", это в 2010 году было».

Подавляющее большинство сельского населения Беларуси говорит или на белорусском языке, или на «трасянке». Быкова и Олейник уверены, что это достояние страны.

Юлия Быкова: «Это наше достояние, наша культура».

Евгений Олейник: «Я сейчас вообще скажу кощунство. Максимальный расцвет белорусский язык получил при советской власти. Ну нельзя же об этом забывать. Белорусскоязычные школы – это выдумка советской власти. Купала, Колос, это что вообще, если не расцвет белорусского языка?»

Юлия Быкова: «Узурпировать беларускую мову? Извините, господа, это наша общая культура, это наши истоки, это наши корни, это наша гордость, мы ее должны беречь, хранить».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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Музыканты группы «Аура» Юлия Быкова и Евгений Олейник в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ ответили на вопрос, как они относятся к тому, что беларускую...
 
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