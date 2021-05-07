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Лукашенко: Права и обязанности госслужащих должны быть сродни военным, а где-то даже и выше

07.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Права и обязанности госслужащих должны быть сродни военным, а где-то даже и выше

Повысить престиж, а вместе с ним и ответственность. Какой должна быть государственная служба, говорили сегодня во Дворце Независимости. Тему на высшем уровне поднимают не впервые, но она столь щепетильна, что с принятием решений не торопятся. Основное требование Президента – высокая эффективность работы госаппарата вкупе с дисциплиной. В общем, кадры снова решают всё, и к их подбору будут подходить тщательнее. Почти как в армии. 


Сейчас госслужащие работают по закону образца 2003 года. И сколько с тех пор воды утекло! Обновлённый – пока законопроект – депутаты уже рассмотрели в первом чтении. Президент решил с разработчиками обсудить замечания. Но суть и дух, которые Александр Лукашенко просил передать в документе, остаются неизменными. «Еще раз подчеркну свои требования: права и обязанности госслужащих, правила их поведения должны быть сродни военным, а, может быть, где-то даже и выше. Но палку перегнуть, конечно, ни в коем случае нельзя», – сказал Президент. 

Всё обсуждаемо, в том числе и в экспертной среде. Работу над обновлением закона продолжат. А если в целом, то государство ведь вправе рассчитывать на тех, кого призывает на службу. Тем более что как раз она – добровольная, не принудительная. 

ФОТО: president.gov.by

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Повысить престиж, а вместе с ним и ответственность. Какой должна быть государственная служба, говорили сегодня во Дворце Независимости. Тему на высшем уровне...
 
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