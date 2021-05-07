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Показательные казни в центре города и тайная полиция вермахта. Как освобождали Витебск?

07.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Показательные казни в центре города и тайная полиция вермахта. Как освобождали Витебск?Витебск?" class="one-news__figure-img">

Граффити с портретами генералов, которые возглавляли войска, освобождавшие Витебск, украшают уже несколько школ областного центра. Учебным заведениям присвоены имена прославленных военачальников. В годы Великой Отечественной войны всего в нескольких десятках километров от города в течении девяти месяцев партизаны удерживали фронт шириной в 40 километров. Это была своего рода «дорога жизни», а воспользовалось ею около 200 тысяч человек.


Экскурсии по этим подвалам всегда очень эмоциональные. В этих стенах в годы войны была тюрьма СС. Узнали о предназначения этих помещений в Витебске только в 50-х, тогда и раскрылось – была тайная полиция вермахта, за два года через эти застенки прошли 10 000 человек. В их числе – Вера Хоружая, Софья Панкова. В сыром подвале, без света люди проводили от нескольких дней до недель, на штукатурке царапали свои имена, кто-то даже нарисовал календарь, на котором отсчитывал дни, живых их больше никто не видел.     

11 июля 41-го Витебск был оккупирован. Создаётся гетто, лагерь для военнопленных. Горожан массово отправляют на работу в Германию. Вёлся строгий учёт жителей. Дефицит еды, воды, электричества, все взрослые обязаны были работать. 

В оккупированном Витебске городская Ратуша теперь – ратхаус, а соседняя с ней улица Ленина теперь Смоленск-штрассе. Здесь, в центре города, и проходят главные показательные казни, памятный знак сейчас на том самом месте, где находилась виселица, казнят партизан подпольщиков и мирных жителей за украденный мешок картошки. Для еще большего устрашения тела могли висеть неделями.   

В обновленной экспозиции областного краеведческого музея можно увидеть фотографии, которые ученые приобретает на аукционах. Это фотолетопись, которую вели немецкие солдаты в годы войны. Жилые кварталы Витебска, детвора, блокпосты.   

Ксения Дружкова, научный сотрудник Витебского областного краеведческого музея: «Мы все знаем, что немецкие солдаты считали себя выше расой, стройные, у них должны были быть определенные параметры, рост, тонкая талия. А когда я рассматриваю фотографии, вижу жалких немцев, которые далеко не высшая раса, не истинные арийцы. Когда они пришли сюда, они поняли нашу силу». 

Спокойной жизни у захватчиков в Витебске не получилось. В 1942 году всего в нескольких десятках километров от города партизаны на протяжении девяти месяцев удерживали огромную брешь в расположении немецких войск. Почти 40 километров фронта контролировали партизаны, в тылу врага советская власть продолжала действовать на территории 15 сельсоветов. Работал аэродром, колхозы, собранный урожай крестьяне отправляли в поддержку Красной армии. Место это назовут Витебские, или Суражские, ворота. Командовал партизанами Минай Шмырёв, его 4-х детей возьмут в заложники, они погибнут, а он продолжит борьбу. Через коридор на «Большую землю» были эвакуированы около 200 тысяч человек. В память о боевых действиях в Витебском районе установлен мемориал «Суражские ворота». Каждая маленькая победа приближала общую большую. 

В архивах кинохроники сохранились уникальные кадры. Июнь 44-го, Витебск после освобождения. Бойцы успели сорвать планы захватчиков, и мост через Двину гитлеровцы не успели взорвать.      

Мост по-прежнему носит имя командира сапёров, который не дал его взорвать, – Блохина. А монумент в честь освободителей областного центра давно стал визитной карточкой города. Все главные торжества проходят здесь – на площади Победы. Новый тренд – граффити. На школах – портреты командиров, которые освобождали город от немецко-фашистских захватчиков.  

 

 

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Теги: Витебск
 
 
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Граффити с портретами генералов, которые возглавляли войска, освобождавшие Витебск, украшают уже несколько школ областного центра. Учебным заведениям присвоены...
 
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