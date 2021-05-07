Группа «Аура»: сторонникам власти нельзя уподобляться агрессивным оппонентам

Источник материала: ОНТ

Сторонники власти не должны вестись на провокации или, почувствовав силу, уподобляться агрессивным оппонентам. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявили Евгений Олейник и Юлия Быкова из группы «Аура». Как отметили артисты, ведь даже в белорусском гимне отражен мирный нрав нашего народа.

Евгений Олейник: «Люди пассивные во многом из-за страха потерять то, потерять это, быть найденными и избитыми, потому что с той стороны есть достаточно радикальные подразделения. Но я вот тоже не хотел бы, чтобы наши сторонники, почувствовав силу, радикализировались. Я придерживаюсь того, что каждый сторонник Президента, действующей власти и вообще порядка должен свои действия коррелировать государственным гимном – "Мы, беларусы – мірныя людзі". Перед тем, как что-то сделать, подумай».

Юлия Быкова: «У нас же даже со своими полемика иногда в сетях возникает, что "ребята, ну не уподобляйтесь, не ведитесь на это и не провоцируйте"».

Евгений Олейник: «Все-таки у Беларуси есть определенный характер, определенная у населения есть мера».

Юлия Быкова: «Может быть, кстати, и это нас тоже спасло. Потому что вот посмотрите те страны, где у людей, допустим, довольно горячий темперамент. Там же все прокатило, там прокатили революции».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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