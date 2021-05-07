|
Евгений Олейник: нельзя допускать к власти агрессивное меньшинство
Источник материала: ОНТ
В Одессе в 2014 году при пассивности большинства несколько сотен боевиков сожгли 48 человек в Доме профсоюзов, среди погибших были и женщины. 2 мая 2021 года одесситы отметили эту годовщину, причем сотни почтили память сожженных, а тысячи вышли на марш правосеков, эсэсовцев. Почему большинство жителей Одессы пассивно промолчали? И допустимо ли, чтобы активная и агрессивная часть общества решала судьбу страны? На эти вопросы в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ попытались ответить Евгений Олейник и Юлия Быкова из группы «Аура».
Рэпер Серега в одном из последних интервью выразил мнение, что пассивное меньшинство в определенных ситуациях просто обязано перестать быть пассивным, чтобы сохранить страну и не допустить кровопролития. Быкова ответила на вопрос, как долго, по ее мнению, пассивное большинство в Беларуси будет оставаться пассивным.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Одессе в 2014 году при пассивности большинства несколько сотен боевиков сожгли 48 человек в Доме профсоюзов, среди погибших были и женщины. 2 мая 2021 года одесситы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)