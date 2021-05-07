Евгений Олейник: нельзя допускать к власти агрессивное меньшинство

Источник материала: ОНТ

В Одессе в 2014 году при пассивности большинства несколько сотен боевиков сожгли 48 человек в Доме профсоюзов, среди погибших были и женщины. 2 мая 2021 года одесситы отметили эту годовщину, причем сотни почтили память сожженных, а тысячи вышли на марш правосеков, эсэсовцев. Почему большинство жителей Одессы пассивно промолчали? И допустимо ли, чтобы активная и агрессивная часть общества решала судьбу страны? На эти вопросы в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ попытались ответить Евгений Олейник и Юлия Быкова из группы «Аура».

Юлия Быкова: «В Украине все поддержали Майдан? Нет. Люди просто утром проснулись в другой стране. А активное агрессивное меньшинство вот это вот осуществило».

Евгений Олейник: «Нельзя допускать власти активного меньшинства, все равно один человек – равно один голос. Это категорическое правило должно быть. Конечно, очень много открывают новых окон Овертона, предлагают обсудить вариант, что "давайте все-таки историю будут делать активные; давайте все-таки пассивное меньшинство заткнется и будет дальше пахать; давайте все-таки люди, которые более яркие, более такие, более сякие будут определять вашу судьбу". Это открывается, это выносится на обсуждение, как только это вынеслось на обсуждение, это сразу начинает осуждаться, потом приниматься, потом становится нормой. И конечно, этого нельзя допускать».

Рэпер Серега в одном из последних интервью выразил мнение, что пассивное меньшинство в определенных ситуациях просто обязано перестать быть пассивным, чтобы сохранить страну и не допустить кровопролития. Быкова ответила на вопрос, как долго, по ее мнению, пассивное большинство в Беларуси будет оставаться пассивным.

Юлия Быкова: «Что в этой ситуации нас спасло? Сильный лидер и сильная структура Госбезопасности, МВД и так далее. А общество сыто. Мне так кажется. Понимаете, если бы общество было доведено до какой-то уже ручки, до какого-то предела, когда все, сил нет терпеть, оно в какую-то сторону активно бы пошло. Оно бы разделилось очень активно. Оппозиция сытая достаточно вышла протестовать, население тоже в принципе удовлетворено, поэтому все вот так вот. Ту часть оппозиции, которую подкармливают или идеологически, или материально, она там что-то пытается сделать, а у народа все хорошо».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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