Группа «Аура»: было очевидно, что будет с нами – заговорщики ни перед чем не остановятся

Источник материала: ОНТ

Участники заговора, готовившие покушение на Президента Беларуси, для достижения собственных целей изначально не собирались «церемониться» со сторонниками власти. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявили Евгений Олейник и Юлия Быкова из группы «Аура».

Музыканты ответили на вопрос, экстраполировали ли они на себя планы заговорщиков по интернированию сторонников власти.

Евгений Олейник: «Я вообще слово не до конца понял, что-то он как-то недоговаривал, этот человек в кадре, – "интернировать". По той паузе, которую он выдержал перед этим словом, стало понятно, что это не совсем что-то доброе».

Юлия Быкова: «Честно, не удивлена ни разу. Это было понятно изначально, что это те люди, у которых нет никаких рамок, они не остановлены, у них есть интересы, они не будут церемониться. Это было понятно с самого начала, еще когда господин кандидат Тихановский начал свою предвыборную кампанию. Это было уже очевидно, это было понятно, что будет и с нами, и вообще с теми, кто не разделяет и не идет за ними в стаде. И все, что было написано в интернете, я уверена, что когда человек видит полную безнаказанность, когда происходит "расчеловечивание" оппонентов, тех, кто с тобой не согласен, они могут сделать все, что угодно. И не важно, какое сейчас время, средневековье, Великая Отечественная или 2 мая в Одессе. Люди не меняются, какое бы ни было время. Им дай реализовать свои желания – они сделают. Никакого гуманизма».

Евгений Олейник: «А весь мир прикроет глаза и не будет замечать».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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