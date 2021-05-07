ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Дорога героического огня»: через Беларусь прошла акция, которая собрала мотоциклистов разных стран

07.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Дорога героического огня»: через Беларусь прошла акция, которая собрала мотоциклистов разных стран

В память о Великом подвиге.  Через Беларусь сегодня прошла «Дорога героического огня». Так называется акция, которая собрала мотоциклистов разных стран. Ведь их связывает не только байкерское братство, но и стремление отдать дань уважения тем, кто добывал Победу в Великой Отечественной войне.


Стук сердец и рев моторов. Каждый май они оставляют дом и работу, чтобы вместе отправиться в путешествие по дорогам Великой Отечественной войны. Маршрут этого года – из Братиславы в Москву и обратно. В пути уже шесть дней. Говорят, из-за дождливой погоды путь сложный, но остановиться у братской могилы и мемориального комплекса – дело чести.  Тем более что акцию поддержали и белорусские байкеры. Куда поехать первым делом, долго не думали. Трагедия Хатыни – боль всех славянских народов.

Дмитрий Лихтарович, участник мотоклуба «Ночные волки»: «Мои деды, мои предки защищали эту землю, и, естественно, я помню об этом, и детей своих учу – мы должны это помнить, мы много проводим таких мероприятий с иностранными гостями». 

Они долго молчали, склонив головы перед обелиском. Но времени мало… Пора снова отправляться в дорогу. Дальше – город-герой Минск и площадь Победы. Церемония возложения, минута молчания, фото на память. Но больше всего каждому запомнится, пожалуй, трогательная встреча. Минчанин Владимир Капустин недавно узнал, где на словацкой земле в годы войны погиб родной брат. Через несколько дней там обязательно побывают мотоциклисты из Словакии. Просьба от всей семьи Капустиных – привезти на могилу белорусскую землю и зажечь свечу в память о погибшем.

Владимир Капустин: «Я в семье седьмой, мои сестры и братья уже ушли в мир иной, и моя миссия – выполнить заветы родителей, узнать о жизни, о последних днях брата Константина. Мы ещё, я думаю, побываем на могиле, уже получили приглашение из посольства». 

Могила находится в городе Зволен. Там байкеры будут через два дня. Уже завтра мотоциклистов ждут в Польше. Впереди ещё около сотни памятных мест, где проливалась кровь советских солдат и мирных жителей.  

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В память о Великом подвиге.  Через Беларусь сегодня прошла «Дорога героического огня». Так называется акция, которая собрала мотоциклистов разных стран. Ведь их...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как спорить о политике? Отвечает философ Лилия Ильюшина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by