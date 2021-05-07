«Дорога героического огня»: через Беларусь прошла акция, которая собрала мотоциклистов разных стран

Источник материала: ОНТ

В память о Великом подвиге. Через Беларусь сегодня прошла «Дорога героического огня». Так называется акция, которая собрала мотоциклистов разных стран. Ведь их связывает не только байкерское братство, но и стремление отдать дань уважения тем, кто добывал Победу в Великой Отечественной войне.





Стук сердец и рев моторов. Каждый май они оставляют дом и работу, чтобы вместе отправиться в путешествие по дорогам Великой Отечественной войны. Маршрут этого года – из Братиславы в Москву и обратно. В пути уже шесть дней. Говорят, из-за дождливой погоды путь сложный, но остановиться у братской могилы и мемориального комплекса – дело чести. Тем более что акцию поддержали и белорусские байкеры. Куда поехать первым делом, долго не думали. Трагедия Хатыни – боль всех славянских народов.

Дмитрий Лихтарович, участник мотоклуба «Ночные волки»: «Мои деды, мои предки защищали эту землю, и, естественно, я помню об этом, и детей своих учу – мы должны это помнить, мы много проводим таких мероприятий с иностранными гостями».

Они долго молчали, склонив головы перед обелиском. Но времени мало… Пора снова отправляться в дорогу. Дальше – город-герой Минск и площадь Победы. Церемония возложения, минута молчания, фото на память. Но больше всего каждому запомнится, пожалуй, трогательная встреча. Минчанин Владимир Капустин недавно узнал, где на словацкой земле в годы войны погиб родной брат. Через несколько дней там обязательно побывают мотоциклисты из Словакии. Просьба от всей семьи Капустиных – привезти на могилу белорусскую землю и зажечь свечу в память о погибшем.

Владимир Капустин: «Я в семье седьмой, мои сестры и братья уже ушли в мир иной, и моя миссия – выполнить заветы родителей, узнать о жизни, о последних днях брата Константина. Мы ещё, я думаю, побываем на могиле, уже получили приглашение из посольства».

Могила находится в городе Зволен. Там байкеры будут через два дня. Уже завтра мотоциклистов ждут в Польше. Впереди ещё около сотни памятных мест, где проливалась кровь советских солдат и мирных жителей.

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