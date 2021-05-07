25 человек погибли в результате перестрелки в Рио-де-Жанейро

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере 25 человек погибли в ходе перестрелки во время операции бразильской полиции против наркоторговцев в трущобах Рио-де-Жанейро. Среди погибших есть правоохранители. Об этом со ссылкой на данные Reuters сообщает БЕЛТА.

Перестрелка завязалась после того, как полиция въехала в район на бронетранспортерах. Наркоторговцы пытались сбежать через крыши домов, однако правоохранители заметили их с вертолетов и открыли по ним огонь. Пули попали в вагон легкорельсового транспорта, в результате чего пострадали двое гражданских.

Всего, по данным полиции, в ходе спецоперации были ранены трое полицейских. Один из них впоследствии скончался. Остальные погибшие, по всей видимости, являлись членами банды наркоторговцев. В их числе оказались и лидеры банды. Также полицией было арестовано не менее десяти подозреваемых.

Фото: Freepik

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