ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

25 человек погибли в результате перестрелки в Рио-де-Жанейро

07.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

25 человек погибли в результате перестрелки в Рио-де-Жанейро

По меньшей мере 25 человек погибли в ходе перестрелки во время операции бразильской полиции против наркоторговцев в трущобах Рио-де-Жанейро. Среди погибших есть правоохранители. Об этом со ссылкой на данные Reuters сообщает БЕЛТА.

Перестрелка завязалась после того, как полиция въехала в район на бронетранспортерах. Наркоторговцы пытались сбежать через крыши домов, однако правоохранители заметили их с вертолетов и открыли по ним огонь. Пули попали в вагон легкорельсового транспорта, в результате чего пострадали двое гражданских.

Всего, по данным полиции, в ходе спецоперации были ранены трое полицейских. Один из них впоследствии скончался. Остальные погибшие, по всей видимости, являлись членами банды наркоторговцев. В их числе оказались и лидеры банды. Также полицией было арестовано не менее десяти подозреваемых.

Фото: Freepik

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По меньшей мере 25 человек погибли в ходе перестрелки во время операции бразильской полиции против наркоторговцев в трущобах Рио-де-Жанейро. Среди погибших есть...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как спорить о политике? Отвечает философ Лилия Ильюшина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by