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«Допустим, значок государственного флага»: Лукашенко убежден, что госслужащие должны быть заметнее в обществе
Источник материала: ОНТ
Квалификация, отношение к делу и даже поведение вне работы. О том, какой должна быть государственная служба, говорили сегодня во Дворце Независимости.
Пусть не в форме, но на службе. Государственной. Взять премьера или главу Администрации – их служба мало чем отличается от воинской. Или Наталья Кочанова – чем не генерал, хоть и в юбке? И если уж считать это шуткой, то точно с долей истины. Нет, погоны не начнут раздавать всем чиновникам, но ответственности точно прибавят. Президент, говоря о госслужбе, явно делает акцент на второй части слова.
Это ведь даже оппозиция признаёт – раскола элит и госаппарата не произошло. Так будут ли изменения? Да. Станут ли они кардинальными? Нет. Президент уверен: система эффективна, но кадры должны быть надёжнее. Госслужба не терпит случайных людей.
Нововведением может стать перечень требований служебной этики. Кого-то, возможно, покоробит. Но есть ведь понятие корпоративной этики. Почему, работая в частной компании, обязуешься соблюдать её правила и нормы, а в госаппарате – нет? И ведь даже неважно, сколько госслужащих в стране, так или иначе с ними все сталкиваются. От сельсовета до Администрации Президента – повсюду они. Но Александр Лукашенко настаивает: надо быть заметнее.
Вроде бы мелочь, а приятно – знать госслужащих в лицо. Ведь если обернуться, в не таком уж давнем прошлом – высокие чиновники где-то далеко, в Москве за партийными трибунами, одним словом, недосягаемые. Александр Лукашенко уверен: так быть не должно, хоть престиж службы и надо повышать.
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«Допустим, значок государственного флага»: Лукашенко убежден, что госслужащие должны быть заметнее в обществе
Квалификация, отношение к делу и даже поведение вне работы. О том, какой должна быть государственная служба, говорили сегодня во Дворце Независимости. Пусть не в...
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