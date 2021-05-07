Стали известны финалисты футбольной Лиги Европы

Источник материала: Tut.by

В финале футбольной Лиги Европы сыграют английский «Манчестер Юнайтед» и испанский «Вильярреал».



Фото: Reuters

«Манчестер Юнайтед» после домашней победы над «Ромой» со счетом 6:2 проиграл в гостях с куда меньшим разрывом — 2:3.

«Вильярреал» обыграл «Арсенал» в домашнем поединке (2:1), а в ответной встрече удержал нулевую ничью.

Финальный матч пройдет 26 мая в Гданьске.