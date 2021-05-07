|
Стали известны финалисты футбольной Лиги Европы
Источник материала: Tut.by
В финале футбольной Лиги Европы сыграют английский «Манчестер Юнайтед» и испанский «Вильярреал».
«Манчестер Юнайтед» после домашней победы над «Ромой» со счетом 6:2 проиграл в гостях с куда меньшим разрывом — 2:3.
«Вильярреал» обыграл «Арсенал» в домашнем поединке (2:1), а в ответной встрече удержал нулевую ничью.
Финальный матч пройдет 26 мая в Гданьске.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В финале футбольной Лиги Европы сыграют английский «Манчестер Юнайтед» и испанский «Вильярреал».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)