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Стали известны финалисты футбольной Лиги Европы

07.05.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В финале футбольной Лиги Европы сыграют английский «Манчестер Юнайтед» и испанский «Вильярреал».


Фото: Reuters

«Манчестер Юнайтед» после домашней победы над «Ромой» со счетом 6:2 проиграл в гостях с куда меньшим разрывом — 2:3.

«Вильярреал» обыграл «Арсенал» в домашнем поединке (2:1), а в ответной встрече удержал нулевую ничью.

Финальный матч пройдет 26 мая в Гданьске.

 
 
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В финале футбольной Лиги Европы сыграют английский «Манчестер Юнайтед» и испанский «Вильярреал».
 
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