Источник материала: UDF



Лилия Ильюшина. Фото: «Летучий университет»

Media IQ





Книга Сергея Поварнина «О теории и практике спора» Фото: OZON.RU

Объективно

Вечер с Владимиром Соловьёвым





Фото: скриншот с сайта ont.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как спорить о политике? Отвечает философ Лилия Ильюшина Что делать, если ваши политические взгляды с родителями, партнёром или детьми не совпадают? Как быть, если обсуждения политики в семье заканчиваются спорами и...

Лилия Ильюшина – бывшая преподавательница Беларусского государственного университета культуры и искусств. В октябре 2020-го Лилияза протестующих студентов перед новым ректором.— Перед тем как вступать в спор, разберитесь, чего конкретно вы хотите достигнуть: разобраться в ситуации или переубедить оппонента? Если вы всё-таки хотите переубедить своего собеседника, для этого надо использовать методы, которые лежат за рамками рационального спора. НоЕсли вы собрались выражать свою позицию, то должны хорошо понимать, в чём конкретно она заключается. Вы должны быть способны описать её в пяти-семи предложениях для кого угодно. Неважно это ректор, ваш коллега или уборщица. Но, главное, ваша позиция должна быть понятна вам самим.— Во-первых,Во-вторых, надо? Или просто хотите переубедить?Чаще всего мы хотим переубедить других, чтобы разрушить барьеры между нами и близкими людьми. Поэтому нужно определиться: вы разговариваете с близким человеком или с политическим оппонентом? От этого будет зависеть выбор аргументации.В третьих,и есть ли они вообще, кроме общего и обратного.И, последнее.(какие вы молодцы и как вы правы),Возможно, тогда вам и не понадобится излагать свою позицию. Ваш собеседник сам обнаружит, что его аргументация слаба и несостоятельна.— Советуюкнижку Сергея Поварнина «О теории и практике спора». Поварнин прекрасно расписывает все нерациональные аргументы, которые используются в спорах.Один из маркеров неконструктивного диалога – эмоциональное состояние собеседника. Как только вы начинаете видеть, что человек выходит из себя, апеллирует к публике и авторитетам, как только он начинает рассказывать о своём эмоциональном состоянии – это маркеры, которые говорят о том, что рациональный спор дальше невозможен.На самом деле, рациональный спор (спор об истине, об аргументах) это очень редкая разновидность спора. Для него нужны специальные условия. Я очень сомневаюсь, что вот так, с кондачка, стоя на остановке, например, можно кого-то переубедить.— Я очень сомневаюсь, что эти программы можно назвать дискуссионными. Это программы для привлечения внимания, для рейтингов. По-моему, там никто даже цели себе не ставит разобраться в ситуации.Если мы говорим о создании дискуссионных площадок, неважно, у себя на кухне или общественных, то, как минимум, мы должны доверять тем экспертам, которые будут беседовать.К таким дискуссиям нельзя подготовиться быстро. Прежде чем донести оппоненту свою позицию, нужно долго разговаривать с ним, выяснять его мнение. Я сомневаюсь, что это возможно в формате телешоу.— Я советую читать книжки. Почитайте Платона, известного спорщика Сократа и почитайте Поварнина о споре («О теории и практике спора» – прим. Media IQ ). Это очень многое даст.Важно не столько спорить, сколько найти точки соприкосновения. Для этого мы должны уметь вести диалог.— Во-первых, вы должны задать себе вопрос: «А почему я вообще хочу их переубедить?» Почему для вас важно, чтобы они разделяли вашу точку зрения? Для этого вы должны быть абсолютно уверены в своей позиции. Где гарантии, что в Facebook или Telegram написана правда?Второй момент: ложь ли то, что говорит государственное ТВ? Я, например, тоже не смотрю государственное ТВ. Но это вовсе не означает, что по умолчанию там только ложь.Разобравшись с первым и вторым, вы переходите к вопросу: почему мне важно их переубедить? Для того, чтобы они разделяли такую же точку зрения, чтобы между нами не было дистанции? Ну тогда это вопрос не политический, это вопрос ваших отношений.Следующий вопрос: готовы ли ваши родители воспринимать рациональные аргументы? Если да, то от кого?— В этом случае я советую применять сократическую беседу. Спокойно задайте бабушке вопрос: «А почему ты считаешь меня фашистом?» — «Потому что у тебя на стене висит фашистский флаг» — «А кто тебе сказал, что этот флаг фашисткий?» — «Так сказали по телевизору».Следующий шаг – вы начинаете разбивать сам миф о фашисте. Имеет ли значение, на самом деле, символ? «А без флага я фашист?». «А если я сниму этот флаг, я останусь фашистом, придерживаясь тех же убеждений?» «А до того, как бабушка увидела флаг, я был для неё фашистом?» «А завтра, если я снова повешу этот флаг, я останусь фашистом?»Такие методы использовал Сократ: в каком именно случае я остаюсь человеком и что меня меняет? Обычно, люди довольно быстро в этом запутываются.Вопрос о госугрозе очень хорошо переводить в вопрос вашей личной безопасности. Наше старшее поколение чаще всего озабочено не вопросом атрибуции, а тем, что вам угрожает в данном случае.Вы можете сказать: «А ты считаешь нормальным, что за этот кусок ткани меня могут избить и посадить в тюрьму?»— Как писал Махатма Ганди, «мы всегда должны видеть в оппоненте не врага, а своего будущего союзника».Можно не любить какое-то конкретное должностное лицо, но следует уважать в принципе человека, которым он является. Так вы, по крайней мере, сохраните своё достоинство.