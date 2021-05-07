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Как спорить о политике? Отвечает философ Лилия Ильюшина
Источник материала: UDF
Лилия Ильюшина. Фото: «Летучий университет»
Лилия Ильюшина – бывшая преподавательница Беларусского государственного университета культуры и искусств. В октябре 2020-го Лилия
— Как подготовиться к спору?
— Перед тем как вступать в спор, разберитесь, чего конкретно вы хотите достигнуть: разобраться в ситуации или переубедить оппонента? Если вы всё-таки хотите переубедить своего собеседника, для этого надо использовать методы, которые лежат за рамками рационального спора. Но мы не можем изменить поведение человека, просто потому, что нам так хочется.
Если вы собрались выражать свою позицию, то должны хорошо понимать, в чём конкретно она заключается. Вы должны быть способны описать её в пяти-семи предложениях для кого угодно. Неважно это ректор, ваш коллега или уборщица. Но, главное, ваша позиция должна быть понятна вам самим.
— А что нужно сделать, чтобы спор был рациональным?
— Во-первых, вы должны быть уверенными в своей правоте.
Во-вторых, надо понять, готовы ли вы к рациональной беседе? Или просто хотите переубедить?
Чаще всего мы хотим переубедить других, чтобы разрушить барьеры между нами и близкими людьми. Поэтому нужно определиться: вы разговариваете с близким человеком или с политическим оппонентом? От этого будет зависеть выбор аргументации.
В третьих, разберитесь, какие у вас есть аргументы и есть ли они вообще, кроме общего и обратного.
И, последнее. Начинайте спор не с изложения ваших аргументов (какие вы молодцы и как вы правы), а с ознакомления с позицией собеседника.
Возможно, тогда вам и не понадобится излагать свою позицию. Ваш собеседник сам обнаружит, что его аргументация слаба и несостоятельна.
— Кстати, о собеседниках. По каким признакам можно понять, что разговор не получится конструктивным?
— Советую
Книга Сергея Поварнина «О теории и практике спора» Фото: OZON.RU
Один из маркеров неконструктивного диалога – эмоциональное состояние собеседника. Как только вы начинаете видеть, что человек выходит из себя, апеллирует к публике и авторитетам, как только он начинает рассказывать о своём эмоциональном состоянии – это маркеры, которые говорят о том, что рациональный спор дальше невозможен.
На самом деле, рациональный спор (спор об истине, об аргументах) это очень редкая разновидность спора. Для него нужны специальные условия. Я очень сомневаюсь, что вот так, с кондачка, стоя на остановке, например, можно кого-то переубедить.
— А как же дискуссионные передачи по ТВ? Ну вроде «
— Я очень сомневаюсь, что эти программы можно назвать дискуссионными. Это программы для привлечения внимания, для рейтингов. По-моему, там никто даже цели себе не ставит разобраться в ситуации.
Если мы говорим о создании дискуссионных площадок, неважно, у себя на кухне или общественных, то, как минимум, мы должны доверять тем экспертам, которые будут беседовать.
К таким дискуссиям нельзя подготовиться быстро. Прежде чем донести оппоненту свою позицию, нужно долго разговаривать с ним, выяснять его мнение. Я сомневаюсь, что это возможно в формате телешоу.
— Что же тогда смотреть, чтобы научиться спорить?
— Я советую читать книжки. Почитайте Платона, известного спорщика Сократа и почитайте Поварнина о споре («О теории и практике спора» – прим. Media IQ ). Это очень многое даст.
Важно не столько спорить, сколько найти точки соприкосновения. Для этого мы должны уметь вести диалог. Не всегда нужно переубеждать, иногда нужно просто понять, что хочет другой человек.
— Представим ситуацию. Родители рассказали мне новость из телевизора. В Facebook и Telegram объяснили, что это фейк. Как мне переубедить родителей?
— Во-первых, вы должны задать себе вопрос: «А почему я вообще хочу их переубедить?» Почему для вас важно, чтобы они разделяли вашу точку зрения? Для этого вы должны быть абсолютно уверены в своей позиции. Где гарантии, что в Facebook или Telegram написана правда?
Второй момент: ложь ли то, что говорит государственное ТВ? Я, например, тоже не смотрю государственное ТВ. Но это вовсе не означает, что по умолчанию там только ложь.
Разобравшись с первым и вторым, вы переходите к вопросу: почему мне важно их переубедить? Для того, чтобы они разделяли такую же точку зрения, чтобы между нами не было дистанции? Ну тогда это вопрос не политический, это вопрос ваших отношений. Может быть вам лучше вместе выпить чая и поговорить?
Следующий вопрос: готовы ли ваши родители воспринимать рациональные аргументы? Если да, то от кого? Может быть вам нужно найти не пост в Facebook, а газету.
— Ещё одна ситуация: бабушка увидела в моей комнате бело-красно-белый флаг и теперь при всей семье называет меня фашистом. Что делать?
— В этом случае я советую применять сократическую беседу. Спокойно задайте бабушке вопрос: «А почему ты считаешь меня фашистом?» — «Потому что у тебя на стене висит фашистский флаг» — «А кто тебе сказал, что этот флаг фашисткий?» — «Так сказали по телевизору».
Следующий шаг – вы начинаете разбивать сам миф о фашисте. Имеет ли значение, на самом деле, символ? «А без флага я фашист?». «А если я сниму этот флаг, я останусь фашистом, придерживаясь тех же убеждений?» «А до того, как бабушка увидела флаг, я был для неё фашистом?» «А завтра, если я снова повешу этот флаг, я останусь фашистом?»
Такие методы использовал Сократ: в каком именно случае я остаюсь человеком и что меня меняет? Обычно, люди довольно быстро в этом запутываются.
Фото: скриншот с сайта ont.by
Вопрос о госугрозе очень хорошо переводить в вопрос вашей личной безопасности. Наше старшее поколение чаще всего озабочено не вопросом атрибуции, а тем, что вам угрожает в данном случае. Скорее всего, бабушку интересует, что вам светит за это флаг.
Вы можете сказать: «А ты считаешь нормальным, что за этот кусок ткани меня могут избить и посадить в тюрьму?» Как только дело касается безопасности близких, люди начинают рассуждать не совсем в духе пропаганды.
— И последнее. Как сохранить нормальные отношения после бурного спора?
— Как писал Махатма Ганди, «мы всегда должны видеть в оппоненте не врага, а своего будущего союзника». А для этого мы должны, в любом случае, сохранять уважение к другой стороне.
Можно не любить какое-то конкретное должностное лицо, но следует уважать в принципе человека, которым он является. Так вы, по крайней мере, сохраните своё достоинство.
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