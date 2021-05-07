Большим выходным - большой гид. Рассказываем, как провести 9 Мая и где смотреть салют

Источник материала: Tut.by

Большим выходным — большой гид «Куда пойти». А если вы открыли его, чтобы узнать, когда фейерверк, говорим сразу — в 23.00 9 мая в пяти точках: в парке Купалы, у «Чижовка-Арены», в парках Павлова и Уго Чавеса и на набережной водохранилища Дрозды. Но если интересуетесь, чем занять себя в другие дни больших выходных, потому что не планируете уезжать из Минска — ловите идеи от AFISHA.TUT.BY.

Куда пойти 9 Мая: официальная программа

Оркестр, дрессированные собаки, военная техника и полевая кухня в парке Победы



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: zabavatut.ru

В 11.00 в парке Победы начнется праздничная тематическая программа, в которой примут участие оркестры и вокально-инструментальные коллективы, пройдут показательные выступления по рукопашному бою, а военнослужащие кинологического центра Вооруженных сил продемонстрируют свое мастерство в дрессуре служебных собак. Будут работать тренажеры стрелков-зенитчиков. Главной особенностью праздника станет выставка военной техники. На ней представят РСЗО «БелГрад», танк Т-72Б3, БТР-70МБ1, бронеавтомобили «Кайман» и «Дракон», технику войск связи.

На празднике будет работать полевая кухня с солдатской кашей. Еще будет караоке. Все это продлится до 17.00.

Ярмарка и концерт у Дворца спорта





В 12.00 у Дворца спорта стартует концертная программа «Моя весна! Моя Победа!». Концерт позволит окунуться в атмосферу довоенного времени, послушать фронтовые песни и популярные произведения военных лет. Он продлится до 23.00.

Там же, на площадке у Дворца спорта, уже с 10.00 развернется праздничная ярмарка.

Концерт на площади Победы и фейерверк из пяти точек





В 21.30 на площади Победы пройдет праздничный гала-концерт «Подвиг народа бессмертен». Трансляцию покажут и по телевидению. А в 23.00 начнется праздничный фейерверк. Его продолжительность — пять минут. Запустят его на пяти площадках: в парке Янки Купалы, у «Чижовка-Арены», в парках Павлова и Уго Чавеса, а также на набережной водохранилища Дрозды. Преобладающая цветовая гамма пиротехнического шоу будет в цветах национального флага.

Где еще посмотреть на военную технику и поесть солдатской каши



Танк Т-72Б3. Фото: voentv.mil.by

Такой же набор техники, как и в парке Победы, а это РСЗО «БелГрад», танк Т-72Б3, БТР-70МБ1, бронеавтомобили «Кайман» и «Дракон», техника войск связи, и солдатская каша, будет еще в нескольких местах. Записывайте: в парке имени Янки Купалы, парке имени Павлова, сквере у Комаровского рынка, на улице Столетова, 1, рядом с Национальной библиотекой, где еще будет стрелковый тренажер «СКАТТ» и караоке. А еще — у «Чижовка-Арены», где в дополнение к технике обещают интерактивный стрелковый тир. Во всех точках в определенные часы будут выступать музыкальные коллективы.

Покататься на танке на «Линии Сталина»



Фото: предоставлено «Линией Сталина»

Линия Сталина — почти такое же традиционное место для празднования Дня Победы, как и знаковые места в городе. Историко-культурный комплекс находится в 20 км от МКАД. На 8 и 9 мая тут запланирована большая программа, подробное расписание ищите тут . Мы лишь кратко проанонсируем, вдруг вас что-то да заинтересует. В 14.00 пройдет реконструкция боя «Берлинская операция». В 14.35 — показательные выступления специалистов-кинологов. в 15.00 начнутся катания на танке ПТ-76 или БМП-1. Стоимость — 15 рублей с человека при наборе группы 8 человек. Тогда же, в 15.00, будут катания на вертолете Ми-2. Стоимость — 30 рублей с человека при наборе группы 6 человек. К слову, такая же программа тут пройдет и накануне, 8 мая.

Когда: 8 и 9 мая с 11.00 до 19.00

Где: «Линия Сталина», 31-й км трассы Р28 (Минск — Молодечно)

Сколько: 10 рублей — детский, 20 рублей — взрослый

Куда пойти 9 Мая: еще несколько мероприятий

Не пропустить в прокате важный военный фильм «Иди и смотри», который снимали в Беларуси

В повторный прокат вчера вышла знаменитая военная драма и один из самых сильных фильмов о войне «Иди и смотри» Элема Климова . Сеансы пройдут в кинотеатрах «Мир», «Ракета» и «Центральный» не только 9 мая, но 7 и 8 мая. Лента показывает войну глазами подростка, мальчишки Флеры, который буквально за два дня из жизнерадостного подростка превращается в седого старика.

Сценарий основан на документальных фактах и произведениях белорусского писателя Алеся Адамовича «Я из огненной деревни», «Хатынская повесть» и других. Картина снята совместными усилиями «Москино» и «Беларусьфильма» и вышла в прокат в 1985 году, к сорокалетию Победы.

Повторный прокат «Иди и смотри» Где и когда: 7 мая в 11.00 в «Мире», 8 мая в 12.35 в «Центральном», и «Ракете», 9 мая в 14.00 в «Мире» и 14.35 в «Центральном»

Сколько: от 3 рублей Купить билет

Оценить свежий фильм о военном летчике «Девятаев»

Лето 1944 года. Советские войска ведут наступление, но враг еще очень силен. В бою с немецкими истребителями советский летчик сбит над вражеской территорией и попадает в плен. Теперь ему предстоит сделать выбор: умереть в концлагере или снова подняться в небо — но на стороне немцев. Летчик выбирает третий вариант — побег. Но как угнать самолет с особо охраняемой военной базы, где нацисты разрабатывают оружие возмездия, способное в последний момент изменить ход войны?

Фильм основан на реальных событиях — истории Героя Советского Союза Михаила Девятаева, решившегося на дерзкий побег из немецкого концлагеря.

«Девятаев» Когда: все выходные

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет

Куда сходить в другие дни — 7, 8, 10 и 11 мая

Полюбоваться цветущей сакурой

На днях в столице начала распускаться сакура, и это отличный повод наделать ярких фото для Instagram. Деревья японской вишни растут в ботаническом саду, в Сендайском сквере (это около Музыкального театра). Также совсем молодые деревья есть в парке Дружбы народов, где несколько лет назад высадили аллею.

Еще очень красиво через несколько недель будут цвести азалии, или, как еще их называют, рододендроны.

Когда: все выходные

Где: Сендайский сквер, парк Дружбы народов, ботанический сад

Сколько: бесплатно, вход в ботанической сад — 10 рублей (полный билет). Школьникам и учащимся и студентам — 5 рублей, есть льготные билеты для участников ВОВ, инвалидов всех групп, военнослужащих срочной службы, детей-сирот, детей дошкольного возраста



Фото: instagram.com/nadezda_khmyl

В «Галерее ДК» сегодня открывается выставка Надежды Хмыль «Нега». На ней собраны результаты ее многолетнего исследования тела человека. Художница делится своим видением его красоты и уникальности, делая акценты на его фрагментах. Она предлагает зрителю вступить в диалог с телесностью через безопасное созерцание наготы.

Тема телесности, уже привычная для зрителя, в графике Надежды раскрывается нежно и ярко, а линии создают волнующие изгибы тела.

Когда: с 7 мая с 19.00 и до 16 мая

Где: «Галерея ДК», ул. Герцена, 2а

Сколько: взрослый билет — 7 рублей, студенческий (льготный) — 5 рублей

Наведаться в новые заведения



Коллаж: TUT.BY, фото: instagram.com/vershy.19 и instagram.com/gdehodil

Большие выходные — всегда повод уделить внимание тем вещам, на которые обычно не хватает часов в сутках. Почти уверены, что вы не инспектировали и половины новых заведений Минска. А между прочим, в апреле стало как минимум на 11 достойных заведений больше.

Перечислим их: винное бистро «Дилетанты», бистро Pudding, бар Lidbeer Bar «Бархатный», кофейня с завтраками весь день «Вершы», кондитерская Mousse, вторая бургерная BurgerBro, лаунж-бар Elementum, веганское Nova Bistro, магазин настолок с баром «Место путешествия», гастромаркет FishFood с посадочными местами, азиатский стритфуд Kokos. Все адреса ищите здесь .

Потанцевать на вечеринке, где через музыку напомнят о вечных ценностях





Серия вечеринок Mechta устраивает ивент с несколькими танцполами и насыщенной живой программой. На этот раз организаторы провозглашают создание невидимого фронта и намерены напомнить вам через музыку о вечных и незыблемых ценностях. Они говорят, что в ночь с 8 на 9 мая клуб HIde станет опорным бастионом, главштабом, командным пунктом. Звуковые комплекты на обоих танцполах будут усилены, а для создания необходимой атмосферы будут применены специальные техники и секретные разработки.

Когда: 8 мая в 22.00

Где: клуб Hide

Сколько: 20 рублей, но можно сэкономить и попасть за 15 рублей, если опубликовать в instagram-stories тизер и отметить @mechtaofficial. Вход по репосту актуален до 00.00. Но помните: репосты, сделанные после 22.00 в день вечеринки, права на скидку не дают





С 5 по 8 мая в Минске в Футбольном манеже пройдет выставка-ярмарка «ИнтерСТИЛЬ-2021» с участием профессионалов международной индустрии красоты и здоровья. Организаторы называют ее «самой красивой выставкой страны», и, стоит сказать, у них есть на это право. Где вы еще найдете такую концентрацию стилистов, косметологов, парикмахеров, визажистов? Они-то и дадут мастер-классы и раскроют все секреты.

Традиционно на выставочной площадке будет большой выбор декоративной и лечебной косметики, средств по уходу за лицом, телом и волосами, модных аксессуаров, бижутерии. А еще — оборудования, мебели для парикмахерских, барбершопов и салонов.

Когда: 7 мая — с 11.00 до 19.00, 8 мая — с 11.00 до 16.00.

Где: Футбольный манеж (пр. Победителей, 20/2)

Сколько: 5 рублей Купить билет





В минском планетарии в пятницу и субботу покажут кино, которое не увидишь в никаком другом кинотеатре: сферическое. Фильм расскажет о всеволновой астрономии: именно она показала людям Вселенную как гигантскую вечно изменяющуюся картину, раскрашенную невиданными цветами и оттенками.

Интересно, что наш глаз способен различать только одну грань Вселенной. Однако благодаря этому фильму можно узнать, как выглядит небо в разных диапазонах электромагнитного спектра — в инфракрасном, ультрафиолетовом, рентгеновском и гамма-излучении. Это путешествие в глубины туманностей и газопылевых облаков, к новым звездам и самым энергетически мощными объектам в космосе.

По окончании показа фильма зрителей ожидает экскурсия по завораживающему звездному небу.

Когда: 7 и 8 мая в 17.00

Где: минский планетарий, ул. Фрунзе, 2

Сколько: 5 рублей Купить билет



Фото: facebook.com/SaMSolutionsBY

В субботу открывается сезон велоэкскурсий по Лошицкому парку. Аллеи и поляны парка спрятаны от города на самом его краю. Былое имение Прушинских, известная усадьба графа Любанского, место загадочной смерти Ядвиги Кеневич, пешеходные дорожки, по которым ходил Дунин-Марцинкевич, место сталинских расстрелов, исследовательская база известного академика Вавилова. В Лошицком очень много исторических наслоений и историй. И чтобы их узнать, минчан и зовут на «шпацыр».

Когда: 8 мая в 15.00

Где: Лошицкий парк

Сколько: 15 рублей, возможен прокат велосипедов. Запись в группу: +375298535749.





Шоу историй — это шоу, где комики рассказывают истории из жизни. Да такие, которые в очередной раз доказывают, что величина глупости и непредсказуемости человека не измерена в полной мере. О чем вы сейчас подумали? Запомните эту историю, вы сможете поделиться ей на шоу. А если вы считаете, что только вы мастер попадать в самые глупые, неожиданные и смешные ситуации, то поверьте, это не так. Приходите и посмейтесь с комиков.

Когда: 8 мая, 21.00

Где: Cuba bar

Сколько: 5 рублей, место за столиком — 10 рублей Купить билет



Фото: pixabay, пользователь @fumingli

«Поп-арт» — очень модное сейчас направление, этот стиль используют некоторые дизайнеры в современных интерьерах, а поп-арт-картины привлекают свой яркостью и контрастностью. Поэтому вам и предлагают создать свою картину в этом стиле. Она может стать подарком, а может остаться в вашей коллекции. Выбрать рисунок можно будет или из предложенных преподавателем, или самостоятельно.

Когда: 9 и 11 мая в 19.00, 21.00 и 23.00

Где: школа творчества «Солнечный город», ул. Толбухина, 2

Сколько: зависит от размера картины, холст 30 на 40 см — 60 рублей. Запись по телефону +375 29 661−05−08



Фото: pixabay.com, пользователь @nicolagiordano

Конюшня подворья Свято-Елизаветинского монастыря приглашает минчан на конные прогулки верхом. Вас обещают познакомить с миром лошадей, которые свободно живут в табуне, и помогут с ними пообщаться. Там же можно индивидуально поучиться верховой езде, даже если вы начинающий.

Когда: все выходные по предварительной записи (Наталья, +375 29 645-08-90)

Где: Свято-Елизаветинский монастырь, район Новинки

С​​​​​​колько: уточняйте по телефону

Посмотрите новый российский сериал с очень хорошим рейтингом

«Вампиры средней полосы» — новый российский сериал с легендарным Юрием Стояновым в одной из главных ролей. Очень многим сериал пришелся по душе: его оценка на «КиноПоиске» — 8,2 (23 тысячи голосов). Помимо неплохого рейтинга, он снискал славу интригующего сериала с черным юмором и нетривиальным сюжетом. Заинтересовались? Тогда рассказываем, о чем же он.

Смоленск — среднестатистический город, расположенный в средней полосе России. Лишь одно отличает Смоленск от любого другого провинциального города средней полосы — в Смоленске живут вампиры. Живут давно. Живут тихо. Живут по закону. Живут непримечательной жизнью обычной провинциальной семьи и вовсе не убивают людей. Хотя кровь, конечно, попивают. И вот когда в березовой роще под Смоленском находят обескровленных парней… Их мирная жизнь оказывается под угрозой.