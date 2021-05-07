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Канада забросила пять шайб в ворота России и взяла золото на юниорском ЧМ по хоккею
Источник материала: Навiны
Завершился юниорский (U-18) чемпионат мира по хоккею.
В главном матче турнира сошлись Канада и Россия. «Кленовые листья» были сильнее — 5:3 (отметим, что россияне дважды вели по ходу матча).
Напомним, белорусская дружина вышла в 1/4 финала, где проиграла России.
В матче за 3-е место шведы разгромили финнов — 8:0.
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Завершился юниорский (U-18) чемпионат мира по хоккею.
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