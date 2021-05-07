|
Белорусские пивовары вступают в альянс пивоваров ЕАЭС. Чего они хотят
Источник материала: Партизан
Четыре пивоваренные ассоциации из стран Евразийского экономического союза договорились о регистрации «Евразийского пивоваренного альянса».
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: sunhome.ru
Это стратегический шаг для укрепления позиции пивоваренной индустрии на наднациональном уровне, сказано в распространенном пресс-релизе.
В альянс войдут российская «Ассоциация производителей пива», белорусский союз «Гильдия пивоваров», «Союз пивоваров Республики Казахстан» и «Ассоциация пивопроизводителей Республики Кыргызстан».
Основными задачами организации станут защита и представление интересов пивоваренной индустрии в странах ЕАЭС, консолидация усилий по формированию общих подходов для минимизации рисков, снижение административной нагрузки на участников рынка, а также взаимодействие с профильными органами государственной власти стран ЕАЭС.
«Введение МРЦ, обязательной маркировки и дискуссии вокруг техрегламента по рецептуре пива – вызовы, с которыми столкнулись все пивоваренные компании ЕАЭС. Наша общая задача – усилить диалог с регуляторами для минимизации этих рисков», – пояснил Андрей Губка, председатель совета российской «Ассоциации производителей пива».
Чего хотят пивовары
На круглом столе, состоявшемся 29 апреля с участием представителей органов власти и индустриальных ассоциаций стран ЕАЭС, пивовары отметили необходимость взвешенного подхода к законодательному регулированию в странах союза. Представители ассоциаций подготовили резолюцию, которая включает в себя несколько пунктов:
требования текущего техрегламента ТР ЕАЭС 047/2018 в части содержания соложеного и несоложеного сырья в термине «пиво» необходимо сохранить;
введение минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво является необоснованной мерой и окажет крайне негативное влияние на деятельность добросовестных участников рынка;
маркировка пивоваренной продукции — избыточный, высокозатратный и технологически сложный инструмент, требующий значительных инвестиций, перестройки всех бизнес-процессов.
От первого лица
«Нормы по рецептуре, предлагаемые российскими властями, будут только ограничивать пивоваров ЕАЭС в производстве пива и расширении ассортимента. В условиях жесткой конкуренции за внимание потребителей диверсификация портфеля брендов имеет огромное значение», – сказал Владислав Скребцов, исполнительный директор белорусского союза «Гильдия пивоваров».
«Индустрии нужны понятные и прозрачные правила, от которых выиграют и потребители, и производители. Последние инициативы об ужесточении требований к рецептуре пива носят контрпродуктивный характер. Постоянные изменения законодательства тормозят развитие отрасли, что приводит к сокращению инвестиций в развитие», – добавил Галым Тумабаев, президент «Союза пивоваров Республики Казахстан».
«Создание дополнительных требований противоречит смыслу ЕАЭС – не делает общий рынок более открытым, а наоборот, сокращает возможности развития», – считает председатель «Ассоциации пивопроизводителей Республики Кыргызстан» Абдыралы Чынгышев.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)