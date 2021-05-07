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Цены на землю недалеко от Минска бьют рекорды

07.05.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Земельный участок по цене трехкомнатной квартиры



Рынок жилой многоквартирной недвижимости продолжает стагнировать, а цены на земельные участки на аукционах в непосредственной близости от Минска по-прежнему бьют все рекорды. Варианты можно найти на любой кошелек – вопрос в том, насколько далеко от столицы вы готовы забраться и можете ли обойтись минимальной инфраструктурой.

С 1 марта по 16 апреля 2021 г. состоялись 4 аукциона, на которых вниманию покупателей были предложены земельные участки в Минском, Дзержинском, Березинском, Смолевичском районах. В общей сложности на продажу было выставлено 88 участков, из которых 64 нашли своего покупателя. Наибольший интерес по-прежнему вызывают участки в непосредственной близости к столице – в сельских советах, прилегающих непосредственно к городу.

Самая высокая цена за сотку по итогам прошедших аукционов сложилась в Тарасово, Колодищах и Лесковке. Так, на аукционе 5 марта за участок в 14 соток в д. Лесковка покупатель предложил 65 639 USD, или 4689 USD за 100 м2. «Звездой» аукциона, который прошел 26 марта, стал земельный надел площадью 15,8 сотки с недостроенным домом 12% готовности в аг. Колодищи – он ушел с молотка за 90 111 USD, или 5703 USD 100 м2. На аукционе, состоявшемся 16 апреля, участок площадью 13,8 сотки в д. Тарасово был продан по цене 109 035 USD, или 8137 USD за 100 м2. Таким образом, несмотря на стагнацию рынка жилой недвижимости, цены на земельные участки, расположенные в непосредственной близости от Минска, продолжают обновлять рекорды, удивляя даже опытных участников рынка.

Но не все лоты одинаково востребованы. Например, на аукционах, прошедших 5 и 13 марта, потенциальным покупателям предлагались участки в аг. Ратомка площадью 10–11,6 сотки и начальной ценой 45–50 тыс. руб., однако желающих приобрести данные участки не нашлось. Критическим аспектом могло стать отсутствие инженерной инфраструктуры (электричества, газа, водопровода) при относительно высокой цене. Минчане, конечно, готовы покупать и такие участки, но дешевле.

Самые низкие цены по прошедшим аукционам сложились по лотам, где покупатель был единственным «игроком», подавшим заявление на участие. Например, участок в д. Шимково Лошанского с/с (14,8 км от МКАД в Молодечненском направлении) площадью 14,9 сотки был продан за 2818 USD. Правда, из инфраструктуры там только электричество. Цена по другому схожему лоту – земельному наделу в д. Мацки того же сельсовета с площадью 15 соток – на том же аукционе составила уже 4631 USD только потому, что претендентов было двое. В целом анализ аукционов показывает, что белорусам, мечтающим о загородной жизни с бюджетом в 10 тыс. USD в радиусе до 20 км от МКАД, все еще можно купить участок площадью до 15 соток, однако нужно быть готовым к минимальной инфраструктуре – электричеству и в лучшем случае газу. Тем же, кто не готов полностью отказываться от преимуществ большого города, придется раскошелиться.
 
Теги: Минск
 
 
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Земельный участок по цене трехкомнатной квартиры
 
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