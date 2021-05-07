ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дмитрий Гордон о Лукашенко: Украина не любит тех, кто избивает своих детей

07.05.2021 08:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Известный украинский журналист, который перед президентскими выборами был последним журналистом, делавшим интервью с Лукашенко, на "Эхо Москвы" рассказал, почему украинцы больше не любят Лукашенко.

Дмитрий Гордон о Лукашенко: Украина не любит тех, кто избивает своих детей
- Скажите, за этот год Лукашенко лично и Беларусь как государство сильно дальше стали от Украины?

― Да, конечно.

― Как это измерить?

― Мы очень любим белорусов, я вам честно скажу. Я очень люблю белорусов. Кстати, я и к россиянам прекрасно отношусь. Я не отождествляю российскую власть и простых россиян. Дружелюбно, очень ровно относимся. И украинцы очень хорошо относятся к россиянам. Выйдите на улицы, спросите у разных людей в городах: «Как вы относитесь к россиянам?» Все скажут: «Прекрасно». Я уверен, что и россияне к украинцам хорошо относятся.

Просто не повезло с властью вам – вот беда. Но вы этого еще не понимаете в полной мере, мне так кажется. Что касается белорусов. Лукашенко совершил страшную ошибку – начал избивать собственное население в извращенной форме. То, что он творил с белорусами… Мне так их жалко. Люди выходили на абсолютно мирные протесты. Господи, где можно такое увидеть: они, чтобы стать на лавочки, снимали обувь? Фантастика!

Они бедные не понимают, что, конечно, Лукашенко они уже не свергнут, я думаю. Потому что если снимать обувь и становиться на лавочку – Лукашенко никуда не уйдет. У нас бы уже стреляли из всех окон и захватывали государственные здания. Этим Украина отличается принципиально и от Беларуси, и от России. У нас никто не шутил бы.

То есть если бы люди увидели, что бьют детей – О! Это для украинцев самая жуткая история. Почему начались протесты мощные? Студентов избили. Пришли отцы тут же, начали захватывать райотделы милиции, оружие захватывать. И все, и переломили ход событий. Нельзя бить людей, своих людей. Если ты назвался батькой, как ты можешь так относиться к своим людям.

Украинцы очень любили Лукашенко. Я всегда говорю справедливо. Он у нас был на первом месте по популярности – 60 с чем-то процентов. Почему так украинцы к нему относились? Хозяин, батька, при нем все спокойно, хорошо, трава покрашена, подсвечиваются здания. Действительно, в Беларуси всё красиво.

― Продолжают любить?

― Нет. Когда он показал звериный оскал свой – всё. Всё рухнуло. За это не любят. Украина не любит тех, кто избивает своих детей. У нас это не принято.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный украинский журналист, который перед президентскими выборами был последним журналистом, делавшим интервью с Лукашенко, на "Эхо Москвы" рассказал, почему...
 
Новости дня
Новости разные
 
Арина Соболенко в финале турнира в Мадриде сыграет с Барти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by