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Арина Соболенко в финале турнира в Мадриде сыграет с Барти

07.05.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В финале теннисного турнира в Мадриде сыграют белоруска Арина Соболенко, седьмая ракетка мира, и австралийка Эшли Барти, первая ракетка мира.


Арина Соболенко / Reuters

Барти вышла в финал раньше и ждала соперницу. Вечером 6 мая Соболенко легко обыграла в полуфинале россиянку Анастасию Павлюченкову (41-я в мировом рейтинге) — 6:2, 6:3.

Финал — в субботу.

Соболенко проиграла Барти в апреле в финале турнира в Штутгарте (6:3, 0:6, 3:6), а в марте в четвертьфинале турнира в Майами (4:6, 7:6, 3:6). Теперь она попытается взять реванш.
Выход в финал позволяет Арине Соболенко в понедельник в обновленном мировом рейтинге впервые стать 5-й ракеткой мира. А если она обыграет Эшли Барти, то станет 4-й ракеткой, пишет euroradio.fm
 
 
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В финале теннисного турнира в Мадриде сыграют белоруска Арина Соболенко, седьмая ракетка мира, и австралийка Эшли Барти, первая ракетка мира.
 
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