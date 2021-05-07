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Арина Соболенко в финале турнира в Мадриде сыграет с Барти
Источник материала: Партизан
В финале теннисного турнира в Мадриде сыграют белоруска Арина Соболенко, седьмая ракетка мира, и австралийка Эшли Барти, первая ракетка мира.
Арина Соболенко / Reuters
Барти вышла в финал раньше и ждала соперницу. Вечером 6 мая Соболенко легко обыграла в полуфинале россиянку Анастасию Павлюченкову (41-я в мировом рейтинге) — 6:2, 6:3.
Финал — в субботу.
Соболенко проиграла Барти в апреле в финале турнира в Штутгарте (6:3, 0:6, 3:6), а в марте в четвертьфинале турнира в Майами (4:6, 7:6, 3:6). Теперь она попытается взять реванш.
Выход в финал позволяет Арине Соболенко в понедельник в обновленном мировом рейтинге впервые стать 5-й ракеткой мира. А если она обыграет Эшли Барти, то станет 4-й ракеткой,
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В финале теннисного турнира в Мадриде сыграют белоруска Арина Соболенко, седьмая ракетка мира, и австралийка Эшли Барти, первая ракетка мира.
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