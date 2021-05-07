Ландшафтный дизайн для ленивых. Обустраиваем участок так, чтобы тратить минимум времени на уход за ним

Источник материала: Onliner Согласитесь, всем нам хочется жить красиво, в окружении приятных людей и вещей. Поэтому, покупая участок за городом, мы представляем не только то, как построим там дом мечты, но и как разобьем вокруг райские сады — и ни деревцем меньше! Правда, в реальности все выглядит примерно так: новоиспеченный владелец растерянно стоит посреди своих квадратов или даже соток и не знает, с чего начать. Согласны: ландшафтный дизайн — штука непростая, и порой без помощи профессионалов не обойтись. Но, как и в любой сфере, здесь есть свои лазейки, зная которые можно самостоятельно облагородить свой участок и не выглядеть при этом неумелым дачником. О них мы расскажем в серии материалов, подготовленных вместе с Karcher . Сегодня речь пойдет о ландшафтном дизайне для ленивых: как сделать так, чтобы сократить уход за садом до минимума?

Разобраться в теме нам поможет руководитель студии ландшафтного дизайна Fitonia Юлия Чемердовская.

— По своей природе все люди ленивы, и, приезжая за город, они хотят лежать в шезлонге, а не пропадать на грядках с утра до ночи. Сразу хочу предупредить: не бывает садов, о которых совсем не нужно заботиться. Но если все сделать правильно на самом раннем этапе, можно сократить уход до минимума. За долгое время работы ландшафтным дизайнером я выделила ряд приемов, которые позволят практически не вмешиваться в жизнь ваших декоративных насаждений: достаточно будет один-два раза в год подстричь кусты и деревья, прополоть клумбу и убрать засохшие цветы.





Прием №1





Любой участок уникален и обладает кучей индивидуальных особенностей, которые стоит учитывать при его облагораживании. Где у вас солнечная сторона, а где теневая, влажные почвы или сухие, в низине стоит дом или на возвышенности… Каждый владелец по-своему комбинирует заданные природой параметры с собственными хотелками, получая свой неповторимый результат. Но универсальные правила, с чего начинать благоустройство, все же имеются.

— Определитесь с базовыми зонами — где будете парковаться, где тусоваться, а где копаться в грядках. Оставлять машину, скорее всего, вы будете на въезде, недалеко от ворот. Зону отдыха разместите в живописном уголке. Главное, чтобы она была рядом с какой-то постройкой — домом или баней, где можно хранить еду и посуду. Это упростит приготовление к вечеринке и уборку после нее: не придется тащить на себе через весь сад тарелки и другие необходимые предметы. Ну а огород лучше расположить в освещенном месте, желательно в наиболее высокой точке, чтобы у растений хорошо дышали корни.





Затем Юлия рекомендует выбрать ключевые виды: все-таки жить в загородном доме нужно красиво и любоваться только прекрасным, а не уродливым соседским сараем. Важно продумать, на что вы будете смотреть из окна кухни, гостиной, рабочего кабинета и, конечно, места отдыха.

— Как только вы разбросали на своем плане основные функциональные зоны и главные виды, уже полдела сделано. Дальше вы просто отдаете энную площадь под газон, усиливаете красивые места цветочными композициями, аллеями или, наоборот, скрываете с их помощью что-то неприглядное. Например, прячете за рядовыми посадками лип забор. Или закрываете окна высокими соснами, чтобы они не были видны с дороги.







На этом этапе необходимо правильно определить условия на том или ином кусочке земли и подобрать к ним верное сочетание цветов, кустарников и деревьев. И вуаля — ваш домашний парк готов.

Теперь о нюансах.

Прием №2





— Больше всего времени тратится на уход за газоном. Его нужно косить раз в неделю. Хорошо бы уменьшить его размер за счет посадок. Если сделать все правильно, то вмешиваться в жизнь насаждений придется в худшем случае раз в месяц, а в лучшем — раз в год весной: состричь все сено, оставшееся после зимы, прополоть. Чтобы это стало возможным, следует изначально верно расположить растения: не сажать их в отдельные лунки на траве, а выделить для цветника свое отдельное место.





Почему это важно? Во-первых, вы избавите себя от лишних танцев с газонокосилкой или триммером вокруг единичных кустарников. Не факт, что вы сделаете это аккуратно и не поломаете ветки, лишив свой сад эстетики.

Во-вторых, газон — прожорливый товарищ, поглощающий из земли много воды и питательных веществ. Так что он будет забирать еду у других зеленых братьев, которые просто зачахнут.





— Предлагаю сделать лужайку небольшой, с простым контуром — например, в форме квадрата. А все насаждения вынести за его пределы. Таким образом вы точно сэкономите время по уходу за этой зоной.





Конечно, можно поступить иначе и закатать участок в бетон и плитку, но тогда следует вооружиться воздуходувкой и мойкой высокого давления, чтобы содержать все это в чистоте.

Прием №3





— Чтобы газон не прорастал в ваш цветник, разделите их между собой каким-нибудь жестким материалом — можно поставить пластиковый или садовый бордюр. Тогда вам и траву из насаждений не придется выпалывать, и кромка газона всегда будет выглядеть опрятно. Чем аккуратнее лужайка, тем более ухоженный вид у всего участка.







Прием №4





Юлия настаивает: если хотите посадить несколько понравившихся растений, обязательно объединяйте их в единую композицию, а не хаотично разбрасывайте по участку одиночными лунками.

— Ни в коем случае не мельчите. Если у вас небольшая клумба (например, 10 кв. метров), то рассаживайте понравившуюся зелень следующим образом: в группе — 5—10 цветов одного сорта и один кустарник в качестве акцента. Таких пятен можно сделать несколько. На крупной площади (100 кв. метров и более) ваши цветочные мазки будут еще заметнее: в одной группе — 20—50 цветов и 5—10 кустарников.







С деревьями ситуация такая: их можно высаживать рядами, аллеями, целыми массивами, ну и по одиночке, конечно, — но опять же в качестве яркого акцента.

Прием №5





— Я прекрасно понимаю владельцев участков, которые, придя в садовый центр, млеют от каждого цветочка с мыслью «хочу их все». Но это неправильный подход. Я всегда привожу заказчикам в пример девушку, которая собирается на вечеринку и надевает на себя все, что есть в гардеробе: леопардовые лосины, вечернее платье, шубу, кольца, ожерелья. Согласитесь, это будет выглядеть не очень эстетично. В саду то же самое: нельзя допустить эффект девушки в клубе.









Юлия предлагает определиться с доминантой и субдоминантой — наиболее полюбившимися растениями, на которых держится вся композиция. Это могут быть цветы, кустарники и даже деревья. Все остальные насаждения служат для заполнения. Чтобы ваша клумба смотрелась гармонично, достаточно использовать 5—7 разных декоративных сортов.





— В нашем профессиональном мире считается высшим пилотажем, если мы формируем весь сад всего из 6—7 видов растений. Тогда он получается очень характерным и имеет четкий образ, который сразу считывается.

Огромный плюс — если все сорта на участке имеют разный период цветения. Тогда ваш сад будет радовать вас очень долго.



Вот так цветочная композиция на участке будет выглядеть осенью

Вот так цветочная композиция на участке будет выглядеть осенью

Вот так цветочная композиция на участке будет выглядеть осенью

Вот так цветочная композиция на участке будет выглядеть осенью

Конечно, у Юлии есть свои любимчики, которых она советует своим клиентам. Среди цветов-многолетников это:

щучка дернистая Gold Tau;

вейник Karl Forster;

лилейник Stella de Oro;

эхинацея пурпурная Magnus;

котовник;

герань розанна и кроваво-красная;

ирис сибирский;

астра растопыренная;

рудбекия блестящая;

астранция.

— Это устойчивые сорта, которые подходят под разную стилистику и могут служить отличным заполнением композиции. Они как белая майка в гардеробе.







Среди деревьев тоже существует свой топ:

сосна обыкновенная, если нужен крупный вечнозеленый объем;

клен красный Red Sunset — осенью это, пожалуй, самое яркое растение в мире;

дуб болотный — красавчик с шикарной формой кроны и потрясающим осенним окрасом. К сожалению, подходит не всем местам посадки, так что будьте с ним осторожны;

липа Orebro — по форме это самая настоящая колонна, только живая;

яблоня ягодная — устойчива на различных грунтах и в различных водных режимах почвы. А как цветет!





Неважно, выберете вы что-то из этого списка или будете опираться на свой личный опыт. Главное, не забывать самое важное правило:

— Там, где влажно, нужно высаживать влаголюбивые растения, а где сухо — засухоустойчивые. И никогда наоборот. Мы не боженьки, чтобы менять природу под себя, мы всегда должны под нее подстраиваться.

Прием №6





Засы́пать почву в цветнике сосновой корой или корой лиственницы (важная ремарка: не кладем под нее спанбонд, иначе ваша зелень будет плохо расти) — это вообще главное, что должен сделать садовник-лентяй. Почему? Кора сдерживает распространение сорняков. Полностью вы от них, конечно, не избавитесь, но их количество заметно уменьшится. Ведь кусочки дерева не дают неугодным семенам прорасти в землю. А из-за того, что кора еще и притеняет почву, у сорняков не останется даже шанса — им просто не хватит солнечных лучей, чтобы возмужать.

Еще одна полезная функция такого естественного наполнителя — защита грунта от чрезмерного испарения в жару. Поливать посадки летом нужно гораздо реже, если они замульчированы.





— Очень рекомендую использовать кору в молодом саду, когда вы только-только посадили деревья, цветы, кустарники и они, совсем крохотные и неокрепшие, еще находятся на приличном расстоянии друг от друга. Вот в этих проплешинах обычно и появляется всякая полынь да лебеда. А когда уже наши растения начинают ширеть и пузеть, то они уже куда меньше нуждаются в дополнительной защите, так как сами способны противостоять сорнякам. Кора тем временем постепенно перегнивает и через 4—5 лет превращается в труху, которую достаточно просто закопать в землю как дополнительное органическое удобрение.





Если вы думаете, что это все плюсы мульчирования, то ошибаетесь: обычно ранней весной и поздней осенью, когда листва еще не распустилась, земля в клумбах выглядит слишком голой и грязной. А с корой, наоборот, — очень даже аккуратно.

Следуя всем этим несложным правилам, вы избавите себя от лишней работы и будете спокойно наслаждаться загородным отдыхом. Ну и всей этой красотой, конечно, которую сотворили собственными руками.

Уход за газоном, живой изгородью и деревьями, удаление сорняков и листьев — с инструментами Kärcher придомовая территория становится еще красивее.

Садовая техника работает от аккумулятора, что обеспечивает низкий уровень шума и свободу перемещения без привязки к кабелю.

Газонокосилки, триммеры, кусторезы и другой ассортимент аккумуляторной техники доступен в «Керхер центрах» и интернет-магазине. С 1.05.2021 по 31.05.2021 при покупке газонокосилки вы получаете триммер за 1 копейку.

Больше информации на karchershop.by .

Спецпроект подготовлен при поддержке ИООО «Керхер», УНП 191767802.