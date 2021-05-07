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Эксперт: обращение G7 к Лукашенко напоминает призыв "застрелиться самостоятельно"

07.05.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обращение G7 к Александру Лукашенко слишком напоминает «приглашение на собственную казнь», чтобы к нему можно было прислушаться. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.


Ранее «Большая семерка» призывала президента РБ Александра Лукашенко провести в стране новые выборы, отпустить «всех тех, кто был несправедливо посажен в тюрьму за выражение своих демократических чаяний», а также прекратить «подавлять права человека и фундаментальные свободы». Кроме того, G7 требует от белорусского «режима» прекратить «гонения на журналистов».

«Это заявление напоминает мне известную правоохранительным органам по всему миру формулу «явки с повинной», — заметил Межевич. — Преступнику говорят, чтобы тот явился в ближайшее отделение полиции и тогда ему — может быть! — будет «скидка». Однако я не думаю, что разговор в таком тоне устроит Лукашенко. 

Российский политолог подчеркнул, что Европейский союз занимает чрезмерно жесткую позицию по отношению к белорусским властям.

«Она не основана на компромиссе! — заявил эксперт. — А ведь мы знаем, что политика — это искусство договариваться! В итоге мы видим, как вместо мирного договора Лукашенко предлагают безоговорочную капитуляцию. Однако современный Минск — это не Берлин времен мая 1945 года, так что я считаю, что белорусские власти отвергнут предложение G7, выраженное в такой бескомпромиссной формулировке».

Собеседник ФАН добавил, что с тем же успехом «Большая семерка» могла попросить Лукашенко застрелиться самостоятельно.

«Действительно, заявление G7 напоминает приглашение на собственную казнь, — заметил Межевич. — Александр Григорьевич, конечно, человек, к которому можно относиться по-разному, однако, я думаю, мы все сойдемся во мнении, что он не дурачок. Это политик, который 26 лет находится у власти: люди, которые его критикуют и подписывают к нему обращения с требованиями о безоговорочной капитуляции, еще использовали свои первые памперсы, когда Лукашенко впервые произносил свою инаугурационную речь. Поэтому я бы советовал Брюсселю вести себя аккуратнее и более сдержанно в этом непростом вопросе».
 
Теги: Минск
 
 
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Обращение G7 к Александру Лукашенко слишком напоминает «приглашение на собственную казнь», чтобы к нему можно было прислушаться. Об этом в интервью ФАН заявил...
 
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