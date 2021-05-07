Как удалось разгадать тайну рождения маршала Победы. Константин Рокоссовский родился в Беларуси

Sputnik. Биография маршала Победы полна белых пятен, но в канун 9 Мая одним из них точно стало меньше. Как удалось разгадать тайну рождения советского полководца, разбирался





В жизнеописании советского военачальника раньше в качестве места рождения фигурировали и Варшава, и Великие Луки. Путаница была даже с датой рождения, но теперь истина восстановлена на основе записей в метрике.





Случайная находка в архивных документах помогла пролить свет на судьбу известной исторической личности спустя несколько десятков лет после его смерти. Почему удача улыбнулась простому человеку, а не ученому, и как сын католика из Варшавы, будущий дважды герой Советского Союза стал православным, разбирался корреспондент Sputnik Станислав Андросик.

Неслучайное совпадение в метрике

"Наш давний читатель Владимир Абрамчук работал в архиве над изучением собственной генеалогии. Информация о том, что Антонина Овсянникова (мама Константина Рокоссовского – Sputnik) была уроженкой Телехан или близлежащей деревни была – местные жители знают о ее могиле. И вот при изучении метрической книги и поиске сведений о своей семье он совершенно случайно наткнулся на запись о Рокоссовском", - рассказал директор Национального исторического архива Дмитрий Яцевич.









Директор Национального исторического архива Дмитрий Яцевич

© SPUTNIK / ВИКТОР ТОЛОЧКО





Директор Национального исторического архива Дмитрий Яцевич

По его словам, читая записи о рождении, браке и смерти, Владимир Абрамчук изучал генеалогию в данном регионе. На момент записи в метрике (1887-1891 годы) это был Пинский уезд Минской губернии. Раньше такие книги выполняли функции современного загса.





"Все знали, что по отцу Константин Рокоссовский поляк и католик. Вся информация о его роде должна храниться в Варшаве, потому что он был приписан не к Минскому дворянскому собранию, а к Варшавскому. Поэтому Владимир Абрамчук даже не предполагал, что в книге православной церкви в Телеханах, тем более за несколько лет до предполагаемой даты рождения, найдет такие сведения", - уверен директор архива.





Зная, что мать Рокоссовского уроженка Телехан, Абрамчук задался вопросом, откуда такие совпадения, и сообщил эту информацию архиву, сказал Яцевич.

Документальное подтверждение

"Мы стали это проверять, пытаться проследить генеалогию по матери, чтобы сопоставить все известные со слов факты и подтвердить при возможности документально. Мы начали этим заниматься и, действительно, с полной уверенностью можем утверждать, что это запись в метрике о Константине Ксаверьевиче Рокоссовском", - заверил он.









Запись о рождении Константина Рокоссовского в метрике





Теперь этот факт стал достоянием общественности: советский полководец родился в белорусских Телеханах 3 сентября 1889 года по старому стилю, а 4 сентября уже был крещен в местной Свято-Троицкой церкви по православному обряду. В Российской империи в те годы бытовала практика, когда в смешанном браке католиков и православных рождались дети, их, как правило, крестили в православии.





По мнению Дмитрия Яцевича, будущий маршал Победы сознательно "молодил" себя в последующем, указывая датой рождения 1896 год. Так было и при поступлении в Красную Армию и позднее, когда Телеханы были в Западной Беларуси под контролем Польши. Таким образом Константин Рокоссовский пытался, насколько было возможно, уменьшить подозрения к своей личности со стороны компетентных органов, хотя и его не обошли стороной репрессии.

Белорусская генеалогия Рокоссовского

Теперь в планах у Национального исторического архива проследить родовод или по-научному генеалогию Антонины Овсянниковой. Для этого нужно будет обратиться к коллегам в Гродно . Дело в том, что Телеханы находились в Минской губернии, а деревня Тулятичи, где, возможно, родилась мать Константина Рокоссовского, в Гродненской губернии.





Директор Национального исторического архива считает, что будущий полководец родился в Телеханах, а не в Варшаве по той простой причине, что его мать решила рожать на родине у своих родителей, так как Ксаверий Рокоссовский служил на железной дороге и был постоянно в разъездах.





"В том случае, если бы Антонина Рокоссовская родила сына в Варшаве, польские архивисты уже давно бы нашли запись, потому что их метрические книги находятся в шикарной сохранности", - особо отметил Дмитрий Яцевич.





Правда, интереса со стороны польских и российских коллег пока в белорусском архиве не наблюдают. Сейчас белорусские архивисты будут заниматься дальнейшей работой по введению в научный оборот новых сведений о военачальнике и готовы к сотрудничеству с архивистами в Польше и России.

Как начиналась история открытия

Историей Константина Рокоссовского интересуются не только профессионалы, но и любители. Бывает, что настоящие открытия делаются по чистой случайности. Так было и в этот раз.





"Нам в редакцию поступил звонок от Владимира Абрамчука, который сам родом из Сомино, деревни в нашем районе. Он рассказал, что у него есть важная информация о Константине Рокоссовском", - вспоминает обстоятельства главный редактор "Ивацевичского вестника" Татьяна Дылюк.





По ее словам, ответственный секретарь районной газеты Валерий Гапеев много лет занимается восстановлением биографии советского полководца, и ни для кого не было секретом, что Антонина Рокоссовская похоронена в Телеханах. Догадки, что и сам Константин родом из этого городского поселка были, но не было доказательств.





"Владимир Абрамчук показал нашему журналисту фотоснимки страниц из метрической книги Телеханской церкви, где было написано, что Константин Рокоссовский родился в Телеханах. После этого мы сделали платный официальный запрос в Национальный исторический архив, и нам прислали копии страниц архивного документа", - отметила главный редактор.





Валерий Гапеев подготовил большой материал, посвященный истории Константина Рокоссовского и тому, как было сделано случайное открытие в Национальном архиве. Сенсационный материал запланировали в праздничный номер "Ивацевичского вестника" ко Дню Победы. Татьяна Дылюк рассказала, что статья была готова к печати еще накануне сообщения архива.









Сенсационный материал запланировали в праздничный номер Ивацевичского вестника ко Дню Победы

© PHOTO : "IВАЦЭВIЦКI ВЕСНIК"





Теперь, когда все уже знают, что маршал Победы родом из Беларуси, внимание к статье будет повышенным, чего и заслуживает районная газета, которой мы все обязаны за настоящее историческое открытие.



