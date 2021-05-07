В Беларусь приехал самый «горячий» кроссовер Audi - RS Q8

Источник материала: Tut.by

До Беларуси добрался самый быстрый серийный кроссовер Audi — RS Q8, прием заказов на который в нашей стране начался еще в феврале.





Тогда же AUTO.TUT.BY рассказал о технических характеристиках и основных особенностях внешности и интерьера машины. Напомним, что RS Q8 оснащается V8 TFSI объемом 4 л (600 л. с. и 800 Нм крутящего момента) в сочетании с постоянным полным приводом и 8-ступенчатым «автоматом».









Для разгона до «сотни» RS Q8 требуется 3,8 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой 250 км/ч, однако при заказе опционального пакета Dynamic «ошейник» снимают, и тогда автомобиль может разогнаться до тех же 305 км/ч, что и Lamborghini Urus (оба кроссовера технически унифицированы).





В «базе» у RS Q8 предусмотрены адаптивные матричные фары, адаптирующие освещение на основе данных камер, сенсоров и навигационной системы, четырехзонный климат-контроль с индивидуальной настройкой всех зон, 730-ваттная аудиосистема Bang & Olufsen, спортивные передние сиденья с обивкой перфорированной кожей, функциями вентиляции и массажа и многое другое.





Список опций, как водится, тоже внушительный — это, например, пакеты ионизации и ароматизации воздуха и контурного освещения салона с возможностью выбора из 20 цветов, 23-дюймовые колесные диски и углерод-керамические тормоза.





Автомобиль уже представлен в шоу-руме дилера в Минске, стоимость RS Q8 стартует от 119 880 евро.

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