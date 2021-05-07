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Куда пойти в Витебске 9 Мая, как ходит транспорт и где ограничат движение. Все по майским праздникам TUT
Источник материала: Tut.by
Витебск готовится к большим майским выходным. Собрали для вас всю полезную информацию: об афише празднований, движении общественного транспорта и перекрытиях улиц, о работе больниц и поликлиник, погоде в Витебске 9 мая.
В Витебске праздничные мероприятия начнутся в субботу, 8 мая. А 9 мая пройдут праздничное шествие, народные гуляния в центре города. Вечером на площади Победы ждем праздничный салют.
8 мая, суббота
Парк Победителей
10.00 — легкоатлетический забег
Площадь Победы
12.00−14.30 — городской фестиваль «Помнит сердце, не забудет никогда»
Сцена возле ДШИ № 3 «Маладзік»
12.00−14.00 — концерт, конкурс рисунков на асфальте
Парк имени Фрунзе (у фонтана)
16.00−18.00 — открытие сезона городского танцевально-музыкального проекта «В старых ритмах у фонтана»
9 мая, воскресенье
Площадь Ленина — улица Ленина — площадь Победы
9.00 — праздничное шествие, возложение цветов и венков к «Трем штыкам», митинг
Площадь Победы
10.30−15.00 — концерт
8.00−16.30 — спортивные игры, конкурсы; выставка военной техники
10.30−13.00 — концерт с участием духовых оркестров (у монумента)
21.00−23.00 — концерт
22.55−23.00 — акция «Споем „День Победы“ вместе»
23.00 — праздничный салют (у монумента)
Аллея воинской славы
10.30−14.00 — демонстрация обмундирования и униформы воинов Красной Армии военных лет, интерактивная площадка
Парк Победителей
10.30−13.00 — концерт с участием духовых оркестров
10.00−21.00, 23.30−1.00 — работа аттракционов
Парк Мазурино
13.00−16.30 — праздник, посвященный Дню Победы
10.00−21.00 — работа аттракционов
11.00−20.00 — работа пункта проката спортивного инвентаря
Площадка у КДЦ «Первомайский»
12.00−14.00 — народное гулянье
«Золотое кольцо города Витебска «Двина»
11.00−13.00 — концерт народного хора ветеранов, программа «Ретро-танцплощадка»
Парк имени Фрунзе (у фонтана)
16.00−18.00 — танцевально-музыкальная программа с участием эстрадных исполнителей «В старых ритмах у фонтана»
Руба (улица Центральная, памятник Неизвестному солдату, Дворец культуры)
10.00 — шествие праздничной колонны; акция «Беларусь помнит!»; митинг у памятника; легкоатлетический пробег; концерт.
Где будет не проехать
9 мая — с 8.30 до 11.00 — ограничат движение для всех видов транспорта от площади Ленина до площади Победы.
Как будет работать общественный транспорт
Транспорт, следующий через улицу Ленина, с 8.30 до 11.00 будет ходить так:
Троллейбусы
Автобусы
Маршрутные такси
Как будут работать больницы
8 мая — по графику работы в субботний день;
9 мая — по графику работы в праздничный день;
10 мая — по графику рабочего дня;
11 мая — по графику работы в праздничный день.
Как будут работать поликлиники
8 мая — по графику работы в субботний день;
9 мая — по графику работы в праздничный день;
10 мая — по графику работы в субботний день;
11 мая — по графику работы в праздничный день.
Какой будет погода
В воскресенье, в День Победы, прогнозируют +10…12 °C. Утром — солнце, днем на небе появятся облака, но обойдется без дождя. Подробнее о погоде в длинные выходные читайте
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Куда пойти в Витебске 9 Мая, как ходит транспорт и где ограничат движение. Все по майским праздникам TUT
Витебск готовится к большим майским выходным. Собрали для вас всю информацию о программе празднований, движении общественного транспорта и перекрытиях улиц.
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