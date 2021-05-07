Куда пойти в Витебске 9 Мая, как ходит транспорт и где ограничат движение. Все по майским праздникам TUT

Источник материала: Tut.by

Витебск готовится к большим майским выходным. Собрали для вас всю полезную информацию: об афише празднований, движении общественного транспорта и перекрытиях улиц, о работе больниц и поликлиник, погоде в Витебске 9 мая.



Фото: Игорь Матвеев

В Витебске праздничные мероприятия начнутся в субботу, 8 мая. А 9 мая пройдут праздничное шествие, народные гуляния в центре города. Вечером на площади Победы ждем праздничный салют.

8 мая, суббота

Парк Победителей

10.00 — легкоатлетический забег

Площадь Победы

12.00−14.30 — городской фестиваль «Помнит сердце, не забудет никогда»

Сцена возле ДШИ № 3 «Маладзік»

12.00−14.00 — концерт, конкурс рисунков на асфальте

Парк имени Фрунзе (у фонтана)

16.00−18.00 — открытие сезона городского танцевально-музыкального проекта «В старых ритмах у фонтана»



Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

9 мая, воскресенье

Площадь Ленина — улица Ленина — площадь Победы

9.00 — праздничное шествие, возложение цветов и венков к «Трем штыкам», митинг

Площадь Победы

10.30−15.00 — концерт

8.00−16.30 — спортивные игры, конкурсы; выставка военной техники

10.30−13.00 — концерт с участием духовых оркестров (у монумента)

21.00−23.00 — концерт

22.55−23.00 — акция «Споем „День Победы“ вместе»

23.00 — праздничный салют (у монумента)

Аллея воинской славы

10.30−14.00 — демонстрация обмундирования и униформы воинов Красной Армии военных лет, интерактивная площадка

Парк Победителей

10.30−13.00 — концерт с участием духовых оркестров

10.00−21.00, 23.30−1.00 — работа аттракционов



Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Парк Мазурино

13.00−16.30 — праздник, посвященный Дню Победы

10.00−21.00 — работа аттракционов

11.00−20.00 — работа пункта проката спортивного инвентаря

Площадка у КДЦ «Первомайский»

12.00−14.00 — народное гулянье

«Золотое кольцо города Витебска «Двина»

11.00−13.00 — концерт народного хора ветеранов, программа «Ретро-танцплощадка»

Парк имени Фрунзе (у фонтана)

16.00−18.00 — танцевально-музыкальная программа с участием эстрадных исполнителей «В старых ритмах у фонтана»

Руба (улица Центральная, памятник Неизвестному солдату, Дворец культуры)

10.00 — шествие праздничной колонны; акция «Беларусь помнит!»; митинг у памятника; легкоатлетический пробег; концерт.

Все праздничные выходные 8−11 мая работают аттракционы: в парке Победителей и зоне отдыха в пойме Витьбы — с 10.00 до 22.00, в парке Мазурино — с 10.00 до 21.00.

Где будет не проехать

9 мая — с 8.30 до 11.00 — ограничат движение для всех видов транспорта от площади Ленина до площади Победы.



Фото: «Народные новости Витебска»

Как будет работать общественный транспорт

Транспорт, следующий через улицу Ленина, с 8.30 до 11.00 будет ходить так:

Троллейбусы

маршрута № 1 будут следовать до площади Победы. Разворот будет осуществляться на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Жесткова;

будут следовать до площади Победы. Разворот будет осуществляться на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Жесткова; маршрутов №№ 2, 4, 6, 7, 9, 11, 15 со стороны проспекта Черняховского будут следовать до площади Победы. Разворот будет осуществляться на проспекте Черняховского в районе остановки «Площадь Победы»;

со стороны проспекта Черняховского будут следовать до площади Победы. Разворот будет осуществляться на проспекте Черняховского в районе остановки «Площадь Победы»; маршрута № 4 со стороны проспекта Фрунзе будут следовать до железнодорожного вокзала;

со стороны проспекта Фрунзе будут следовать до железнодорожного вокзала; маршрута № 15 со стороны улицы Гагарина будут следовать по проспекту Людникова, далее в направлении микрорайонов Билево по проспекту Фрунзе и улице Терешковой.

Автобусы

маршрутов №№ 3, 4, 10, 14, 31, 34, 34А, 36, 43, 46 — по улице Буденного, мосту имени Блохина и далее по маршруту;

— по улице Буденного, мосту имени Блохина и далее по маршруту; маршрутов №№ 6, 12, 18, 19, 25, 30, 42, 106 — по проспекту Московскому, улице Смоленской, проспекту Людникова и далее по маршруту;

— по проспекту Московскому, улице Смоленской, проспекту Людникова и далее по маршруту; маршрутов №№ 1, 26, 26А — по улице Замковой, проспектам Фрунзе, Людникова и далее по маршруту;

— по улице Замковой, проспектам Фрунзе, Людникова и далее по маршруту; маршрута № 6 со стороны улицы Гагарина будут следовать до Смоленского рынка, со стороны проспекта Черняховского — до площади Победы.

со стороны улицы Гагарина будут следовать до Смоленского рынка, со стороны проспекта Черняховского — до площади Победы. маршрутов №№ 11, 15, 15А, 41 — со стороны проспекта Черняховского будут следовать до площади Победы.

Маршрутные такси

маршрутов №№ 1-Тк, 64-Тк, 26А-Тк, 26Б-Тк — проспект Людникова — проспект Фрунзе — улица Замковая — вокзал и далее по маршруту;

— проспект Людникова — проспект Фрунзе — улица Замковая — вокзал и далее по маршруту; маршрутов №№ 42-Тк, 51-Тк, 52-Тк, 53-Тк, 53А-Тк, 54-Тк, 66-Тк, 72-Тк, 73-Тк, 88-Тк — проспект Людникова — улица Смоленская — проспект Московский и далее по маршруту;

— проспект Людникова — улица Смоленская — проспект Московский и далее по маршруту; маршрутов №№ 3-Тк, 36-Тк, 55-Тк, 56-Тк, 59-Тк, 77-Тк, 99-Тк, 103-Ск — площадь Победы — мост имени Блохина — улица Белобородова — улица Буденного — улица Космонавтов и далее по маршруту;

— площадь Победы — мост имени Блохина — улица Белобородова — улица Буденного — улица Космонавтов и далее по маршруту; маршрута № 75-Тк — улица «Правды» — улица Смоленская — проспект Фрунзе — улица Кирова и далее по маршруту;

— улица «Правды» — улица Смоленская — проспект Фрунзе — улица Кирова и далее по маршруту; маршрутов №№ 57-Тк, 76-Тк, 94-Тк, 95-Тк — без изменений.



Фото: Игорь Матвеев

Как будут работать больницы

8 мая — по графику работы в субботний день;

9 мая — по графику работы в праздничный день;

10 мая — по графику рабочего дня;

11 мая — по графику работы в праздничный день.

Как будут работать поликлиники

8 мая — по графику работы в субботний день;

9 мая — по графику работы в праздничный день;

10 мая — по графику работы в субботний день;

11 мая — по графику работы в праздничный день.

Какой будет погода

В воскресенье, в День Победы, прогнозируют +10…12 °C. Утром — солнце, днем на небе появятся облака, но обойдется без дождя. Подробнее о погоде в длинные выходные читайте тут .