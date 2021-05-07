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Селфи-спиннер и цветной дым… «Выпускной решили отметить скромно. По 400 рублей с человека»

07.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В рамках спецпроекта «Обратная сторона медали» родители выпускников рассказали «Салiдарнасцi», во сколько им обходятся выпускные мероприятия.

Селфи-спиннер и цветной дым… «Выпускной решили отметить скромно. По 400 рублей с человека»

Учебные заведения активно готовятся отправить старшеклассников во взрослую жизнь. Однако для родителей это не самый дешевый процесс.

— Еще на собрании договорились, что выпускной будем отмечать скромно, — рассказали родители старшеклассника одного из учебных заведений Минска. — В конце концов, жизнь на школе не заканчивается. Деньги нужны и для учебы, и для репетиторов. Поэтому решили не шиковать.

Однако каково же было удивление родителей, когда через несколько дней им пришло сообщение, что нужно собрать и передать для закупки нижеследующие суммы:

«1. Организационно-поздравительный блок «Последняя линейка» (поздравительная продукция ученикам, учителям, пригласительные билеты, цветы...) 60 рублей,

2. Подарок от выпуска 2021 года — 70 рублей».

Второй пункт сильно озадачил родителей, которые и так регулярно каждые полгода перечисляли суммы в попечительский совет на нужды учреждения. Сообщалось, что «подарок» от выпуска будет «связан с необходимостью устранить требования МЧС по пожарной безопасности», а именно заменой панелей МДФ.

— Вот такой памятный подарок от выпускников! Причем сказали, что его предпочтительнее оплатить наличными, — рассказывают родители.  

Но лиха беда начала. Вскоре пришли расценки и на сам выпускной. Вариантов было два: снять зал в Доме офицеров за 85$ или же остаться праздновать в самом учебном заведении за 60$.

Отдельно следовало оплатить питание — еще по 50 рублей с человека.

— Честно говоря, наши дети от таких вариантов были не в восторге. Сидеть в учебном заведении, куда и так каждый день ходишь, довольно странно. Еще более странно праздновать выпускной в Доме офицеров. Говорили: да лучше мы в пиццерию с классом сходим и без всяких «заморочек».

Кстати, про «заморочки». Организаторы выпускного все же решили не экономить. В меню брускетта с пастромой и опятами, тарталетки с французским жульеном…  

Селфи-спиннер и цветной дым… «Выпускной решили отметить скромно. По 400 рублей с человека»

Что касается самого формата выпускного, то и тут подошли с размахом.  Красная дорожка, квадрокоптер, светодиодное и иллюзион-шоу, селфи-спиннер (с блестками и воздуходувкой).

Селфи-спиннер и цветной дым… «Выпускной решили отметить скромно. По 400 рублей с человека»

Селфи-спиннер и цветной дым… «Выпускной решили отметить скромно. По 400 рублей с человека»

— Даже цветной дым на рассвете обещали, — отмечают родители.

На вопрос, почему они не отказались от такого формата, говорят, что решение принималось коллегиально родителям всех выпускных классов. По крайней мере, так им было объявлено.

— Поэтому получается: либо твой ребенок идет на выпускной вместе со всеми, либо сидит дома, — объясняют они. — Конечно, не будешь портить праздник собственному чаду. Хочешь-не хочешь, а вынужден раскошелиться.

Но и это еще оказались не все траты. Вскоре пришла новая весть: на выпускной альбом собирают еще по 70 рублей

То есть, в общей сложности нашим собеседникам придется выложить за выпускной около 400 рублей. И это не считая нарядов и прочих сопутствующих трат.

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— Честно говоря, мы до последнего были уверены, что это в нашем учебном заведении решили шикануть. Однако, поговорив с родителями других школьников, оказалось, что мы на самом деле празднуем в эконом-режиме, — рассказывают собеседники «Салiдарнасцi». — В соседней школе, например, на выпускной сдают по 600 рублей. А у дочери моей подруги вообще собрались отмечать с лимузином и сауной. 

 
Теги: Минск
 
 
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Родители выпускников рассказали, во сколько им обходятся выпускные мероприятия.
 
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