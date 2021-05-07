Селфи-спиннер и цветной дым… «Выпускной решили отметить скромно. По 400 рублей с человека»

Источник материала: Салiдарнасць

В рамках спецпроекта «Обратная сторона медали» родители выпускников рассказали «Салiдарнасцi», во сколько им обходятся выпускные мероприятия.





Учебные заведения активно готовятся отправить старшеклассников во взрослую жизнь. Однако для родителей это не самый дешевый процесс.

— Еще на собрании договорились, что выпускной будем отмечать скромно, — рассказали родители старшеклассника одного из учебных заведений Минска. — В конце концов, жизнь на школе не заканчивается. Деньги нужны и для учебы, и для репетиторов. Поэтому решили не шиковать.

Однако каково же было удивление родителей, когда через несколько дней им пришло сообщение, что нужно собрать и передать для закупки нижеследующие суммы:

«1. Организационно-поздравительный блок «Последняя линейка» (поздравительная продукция ученикам, учителям, пригласительные билеты, цветы...) 60 рублей,

2. Подарок от выпуска 2021 года — 70 рублей».

Второй пункт сильно озадачил родителей, которые и так регулярно каждые полгода перечисляли суммы в попечительский совет на нужды учреждения. Сообщалось, что «подарок» от выпуска будет «связан с необходимостью устранить требования МЧС по пожарной безопасности», а именно заменой панелей МДФ.

— Вот такой памятный подарок от выпускников! Причем сказали, что его предпочтительнее оплатить наличными, — рассказывают родители.

Но лиха беда начала. Вскоре пришли расценки и на сам выпускной. Вариантов было два: снять зал в Доме офицеров за 85$ или же остаться праздновать в самом учебном заведении за 60$.

Отдельно следовало оплатить питание — еще по 50 рублей с человека.

— Честно говоря, наши дети от таких вариантов были не в восторге. Сидеть в учебном заведении, куда и так каждый день ходишь, довольно странно. Еще более странно праздновать выпускной в Доме офицеров. Говорили: да лучше мы в пиццерию с классом сходим и без всяких «заморочек».

Кстати, про «заморочки». Организаторы выпускного все же решили не экономить. В меню брускетта с пастромой и опятами, тарталетки с французским жульеном…





Что касается самого формата выпускного, то и тут подошли с размахом. Красная дорожка, квадрокоптер, светодиодное и иллюзион-шоу, селфи-спиннер (с блестками и воздуходувкой).









— Даже цветной дым на рассвете обещали, — отмечают родители.

На вопрос, почему они не отказались от такого формата, говорят, что решение принималось коллегиально родителям всех выпускных классов. По крайней мере, так им было объявлено.

— Поэтому получается: либо твой ребенок идет на выпускной вместе со всеми, либо сидит дома, — объясняют они. — Конечно, не будешь портить праздник собственному чаду. Хочешь-не хочешь, а вынужден раскошелиться.

Но и это еще оказались не все траты. Вскоре пришла новая весть: на выпускной альбом собирают еще по 70 рублей.

То есть, в общей сложности нашим собеседникам придется выложить за выпускной около 400 рублей. И это не считая нарядов и прочих сопутствующих трат.

— Честно говоря, мы до последнего были уверены, что это в нашем учебном заведении решили шикануть. Однако, поговорив с родителями других школьников, оказалось, что мы на самом деле празднуем в эконом-режиме, — рассказывают собеседники «Салiдарнасцi». — В соседней школе, например, на выпускной сдают по 600 рублей. А у дочери моей подруги вообще собрались отмечать с лимузином и сауной.