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«В наших силах». Один из вариантов, как неравнодушные могут помочь ветеранам

07.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Накануне прозвучало, что в Беларуси ветераны ВОВ не получат в этом году от государства единовременные выплаты к 9 мая.

В странах-соседках и не только официальные выплаты составят от нескольких десятков до пары тысяч долларов

Неравнодушные в Байнете уже сутки обсуждают сложившуюся ситуацию, в том числе звучат вопросы, как можно отдать дань уважения. Известно, что можно помочь самостоятельно (адресно), через ветеранские организации.

Кроме того, накануне вечером инициатива BYSOL запустила срочный сбор на выплату для ветеранов. Организаторы пишут: «Мы призываем всех присоединиться к акции поддержки ныне живущих ветеранов – участников мировой войны. Их осталось всего 3337 и в наших силах принести дань уважения».

Сообщается, что сбор будет длиться 30 дней.

 
 
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Накануне стало известно, что в Беларуси ветераны ВОВ не получат в этом году от государства единовременные выплаты к 9 мая.
 
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