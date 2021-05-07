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«В наших силах». Один из вариантов, как неравнодушные могут помочь ветеранам
07.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Накануне прозвучало, что в Беларуси ветераны ВОВ не получат в этом году от государства единовременные выплаты к 9 мая.
В странах-соседках и не только официальные выплаты составят
Неравнодушные в Байнете уже сутки обсуждают сложившуюся ситуацию, в том числе звучат вопросы, как можно отдать дань уважения. Известно, что можно помочь самостоятельно (адресно), через ветеранские организации.
Кроме того, накануне вечером инициатива BYSOL
Сообщается, что сбор будет длиться 30 дней.
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Накануне стало известно, что в Беларуси ветераны ВОВ не получат в этом году от государства единовременные выплаты к 9 мая.
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