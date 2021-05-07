Ситуация на границе: очереди становятся все меньше

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 мая – Sputnik. В очередях на границе Беларуси с Евросоюзом стоят в общей сложности 710 большегрузов, такие данные на утро пятницы приводит Госпогранкомитет.

На белорусско-литовской границе своей очереди на выезд из Беларуси ждут 570 фур. В пункте пропуска "Котловка" стоит 120 машин, в "Каменном лог" - более 160 авто, в "Привалке" - более 80 грузовиков. Больше всего загружен ПП "Бенякони" - 180 фур, в "Видзах" "застряли" 30 машин.

На латвийском направлении в "Григоровщине" в данный момент ожидают 100 машин, в "Урбанах" скопилось более 40 большегрузов.

С 12 апреля возобновили свою работу три пункта пропуска на белорусско-литовской границе - "Шумскас" (с белорусской стороны "Лоша"), "Твярячус" ("Видзы") и "Папелекис" ("Лынтупы").

А вот ремонт пункта пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") продолжается, из-за чего упала его пропускная способность. Реконструкция этого ПП продлится до 2023 года.

Перевозчикам пограничники рекомендуют планировать маршрут с учетом нагрузки в пунктах пропуска. Следить за актуальной информацией об очередях на границе можно на сайте ГПК Беларуси.

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