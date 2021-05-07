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Ситуация на границе: очереди становятся все меньше
07.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 мая – Sputnik. В очередях на границе Беларуси с Евросоюзом стоят в общей сложности 710 большегрузов, такие данные на утро пятницы приводит Госпогранкомитет.
На белорусско-литовской границе своей очереди на выезд из Беларуси ждут 570 фур. В пункте пропуска "Котловка" стоит 120 машин, в "Каменном лог" - более 160 авто, в "Привалке" - более 80 грузовиков. Больше всего загружен ПП "Бенякони" - 180 фур, в "Видзах" "застряли" 30 машин.
На латвийском направлении в "Григоровщине" в данный момент ожидают 100 машин, в "Урбанах" скопилось более 40 большегрузов.
С 12 апреля
А вот
Перевозчикам пограничники рекомендуют планировать маршрут с учетом нагрузки в пунктах пропуска. Следить за актуальной информацией об очередях на границе можно на
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Больше всего грузовиков традиционно стоит на границе с Литвой, самый загруженный пункт пропуска - "Бенякони".
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