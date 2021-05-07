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Злыдни в День радио замахнулись на Queen ― видео
07.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
"All we hear is "Radio ga-ga", ― напевают Злыдни вслед за легендарной британской рок-группой Queen. В одной из своих самых известных песен Фредди Меркьюри признавался, что в юношестве радио было для него единственным другом, благодаря которому он узнавал все, что нужно. Но и сегодня на радиоволнах можно встретить множество самой разной, но от этого не менее интригующей и волнительной информации, уверены Злыдни.
"День Радио хороший праздник!
© Photo : предоставлено Валерием Ткаченко
Бушует майская пора,
Святое дело Злыдню в хате
Послушать радио с утра...
Про новые таблетки, клизмы,
Скандалы частной жизни звезд,
Про гороскопа катаклизмы,
И кто кому заехал в нос..."
Новый юмористический ролик с участием Злыдней смотрите в видеозаписи Sputnik Беларусь.
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