Злыдни в День радио замахнулись на Queen ― видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

"All we hear is "Radio ga-ga", ― напевают Злыдни вслед за легендарной британской рок-группой Queen. В одной из своих самых известных песен Фредди Меркьюри признавался, что в юношестве радио было для него единственным другом, благодаря которому он узнавал все, что нужно. Но и сегодня на радиоволнах можно встретить множество самой разной, но от этого не менее интригующей и волнительной информации, уверены Злыдни.

"День Радио хороший праздник!

Бушует майская пора,

Святое дело Злыдню в хате

Послушать радио с утра...

Про новые таблетки, клизмы,

Скандалы частной жизни звезд,

Про гороскопа катаклизмы,

И кто кому заехал в нос..."

Новый юмористический ролик с участием Злыдней смотрите в видеозаписи Sputnik Беларусь.

Читайте также: