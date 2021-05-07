Фронтовик: никто не знал, что мы участвуем в величайшей военной операции

Источник материала: Sputnik Беларусь

Военным он стал в 17 лет, в 19 был ранен во время масштабной наступательной операции "Багратион", в 22 получил офицерские погоны и дослужился до подполковника, а в 50 ушел на завод обычным слесарем.

Сейчас он все такой же бодрый и веселый, несмотря на свои 95. Улыбается, а события той войны вспоминает с грустью и слезами на глазах. Корреспондент Sputnik встретился с ветераном накануне Дня Победы в городке Печи недалеко от Борисова.

"Не я его – значит, он меня…"

Могучей хваткой он пожимает мне руку и приглашает присесть. Без всяких просьб об интервью Константин Александрович первым вступает в разговор, словно мы знакомы с ним целую вечность.

"Родился я в 1925 году 11 сентября в Нижнем Новгороде, тогда Горьком, на Волге, в семье рабочего. Наша семья – отец, мать, три сестры и три брата. Я – самый младший. Батя работал на судостроительной верфи, мама была домохозяйкой", - рассказывает он все, как на духу.

Накануне войны, в июне 41-го, Костя только-только окончил седьмой класс и пошел работать на радиотелефонный завод, который выпускал переговорные устройства. В ноябре того же года стратегическое для красноармейцев предприятие разбомбили немцы.

"Много моих друзей погибло тогда. Моя подруга Алла, с которой жили в одном дворе и работали в одном цехе, оказалась под завалами. Мне повезло – я успел вовремя убежать оттуда", - вспоминает ветеран.

Через год, в декабре 1942-го, Константина призвали в армию в Винницкое военно-пехотное училище. А уже в июне 1943-го курсантов отправили на фронт в занятый фашистами город Мценск в Орловской области. В Курской битве юному бойцу удалось выжить.

В конце 43-го, рассказывает Анардович, советские подразделения перешли от Орла через Брянск к границе Беларуси, и прибыли в район Жлобина-Рогачева. Здесь-то и произошел один из самых судьбоносных моментов в жизни ветерана.

"Это была холодная зима 1944-го. Стояли в обороне возле реки Друть под Рогачевом. И тут в траншею к нам ворвались немцы. Один с ножом напал на меня, но я сумел вырваться и выхватить у него оружие. Подумал: "если не я его, значит, он меня". С тех пор храню нож того немецкого солдата у себя", - говорит он.

"Багратион", ранение, госпиталь

22 июня 1944 года началась наступательная операция "Багратион".

"Наши войска шли от Жлобина до Бобруйска во втором эшелоне. Утром 29 июня мы форсировали Березину, наших ребят обстреливали со всех сторон. Тогда-то меня и зацепило", - поясняет Константин Александрович.

Молодого рядового ранило в оба бедра: "то ли была брошена граната, то ли это был минометный огонь".

"Раненых очень много было! Помню только большие палатки, какая-то деревня, а потом нас всех погрузили и увезли в речицкий госпиталь, где я пролежал почти четыре месяца", - описывает те страшные события Анардович.

В госпитале солдат познакомился со своей будущей женой – белорусской красавицей Марией. С другими девчатами она работала над восстановлением разрушенного деревообделочного комбината. Влюбленные провели несколько счастливых месяцев вместе, после чего Костя отправился обратно на места боевых сражений, а с девушки взял обещание писать письма.

Сталин повернул нас назад

После госпиталя 19-летний паренек отправился обратно на войну – освобождать Варшаву и Познань. Участвовал в кровопролитных боях, а в марте 1945 года его полк получил приказ от Главнокомандующего Сталина – вернуть с фронта солдат 1924-1925 годов рождения и отправить их в училище.

"Нас, мальчишек с боевым опытом, видимо, желая сохранить, отправили в пехотные, артиллерийские, танковые, авиационные училища – готовить новые офицерские составы. Основные кадры ведь были выбиты на войне. Меня направили во 2-е танковое училище в Казань, там я и встретил Победу", - продолжает он.

Здесь Анардович узнал, что он, оказывается, участвовал в величайшей операции Великой Отечественной.

© Sputnik Станислав Лобатый В прошлом году на 75-летие Победы Константину Александровичу подарили две юбилейные награды – одну белорусскую, вторую – российскую, а всего у него более 20 медалей и орденов

"В 1946 году в училище ввели предмет "Военное искусство", и преподаватель рассказывал про "Багратион". Никто из нас мог поверить, что участвовал в этой операции. Оно и понятно: солдатам мало что рассказывали на фронте", - подчеркивает Константин Александрович.

После окончания училища в 1947 году молодой лейтенант впервые после освобождения вернулся в Беларусь. На Круглой площади (ныне – площадь Победы) завершалось строительство двух дугообразных домов, монумента еще не было, а на Захарова на пригорке сносили деревянный кинотеатр, построенный немцами.

Минск приходил в себя. До этого, три года назад, он видел нашу страну другой – сожженные города и деревни, лежащие вдоль дорог мертвые женщины и дети, брошенные дома.

"Запах тех сожженных деревень помню до сих", - задумывается ветеран и тихо продолжает: "Мы ненавидели немцев, а в бой шли только с одним чувством – победить. Иначе быть не могло".

В окопах сахар и хлеб были всегда

На войне еды хватало, в окопах солдаты не голодали, вспоминает про фронтовую жизнь Константин Анардович. Каждый день в зависимости от обстановки на полях сражения подходили кухни. Но если им это не удавалось, сахар и хлеб были всегда.

"Бывало, мы днями не видели горячей еды. Но сахар и хлеб у нас были стабильно. Можно было держаться", - подчеркивает ветеран.

Он добавляет, что его поколение было закалено тяжелыми 30-ми, когда у людей не было еды.

"Помню, как мы, три моих брата и три сестры, дожидались с работы отца, который должен был принести буханку хлеба. Бывали и хорошие деньки, когда удавалось приносить и картошку, и капусту", - заявляет он.

Все три брата Кости тоже воевали. Старший брат, Александр, прошел Первую мировую, советско-финляндскую и Великую Отечественную. Во всех трех кампаниях был водителем в бронетанковых войсках. Дошел до китайского Порта-Артура и не получил ни одной царапины. Второй брат, Иван, погиб в боях под Москвой в 1941-м. Третий, Виктор, служил в Нижнем Новгороде в зенитно-ракетных войсках и тоже прошел всю войну. Увы, никого из братьев в живых уже не осталось.

Большая белорусская любовь

Про свою Машу офицер никогда не забывал. В 1950-м он встретился с ней в Беларуси и позвал замуж. Вместе прилично помотались по советским гарнизонам в Эстонии и Германии, а затем, в 1962 году осели в военном городке Печи под Борисовом, где появился объединенный учебный центр.

"Здесь мы для всего Советского Союза готовили механиков, наводчиков, командиров танков и бронетранспортеров", - говорит Константин Александрович.

Из армии он уволился в 1974 году, дослужившись до подполковника. В райкоме партии офицеру предложили возглавить один из загибающихся колхозов, но Анардович отказался. До пенсии он работал в прессовом цеху обычным слесарем на борисовском заводе "Автогидроусилитель".

С женой прожил 64 года и 10 месяцев, ее не стало семь лет назад. Вместе они вырастили двоих сыновей – Сергея и Андрея. У обоих военное образование, свои семьи и внуки. Старший, инженер, живет в Минске. Младший, окончив факультет китайского языка в военной академии, преподает в Китае.

© Sputnik Станислав Лобатый Самая значимая медаль – "За боевые заслуги"

Каждый год на День Победы к Константину Александровичу приезжает вся его большая семья. В прошлом году на 75-летие Победы Константину Александровичу подарили две юбилейные награды – одну белорусскую, вторую – российскую. А всего у него более 20 медалей и орденов, самая значимая – "За боевые заслуги".

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