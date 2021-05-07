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Оружие Победы: история легендарной винтовки Мосина — видео
07.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Изобретенная еще в царской России Сергеем Мосиным винтовка прошла через всю Великую Отечественную войну.
Именно винтовок системы Мосина больше, чем других видов оружия, хранится в музее войны в Минске. А сотрудники музея, показывая экспонаты, отмечают – они рассматривают эти винтовки через призмы людских судеб, судеб тех людей, которые вынуждены были держать в руках оружие в годы войны.
Есть среди экспонатов и именная снайперская винтовка, есть и многочисленные безымянные. Каково было советскому солдату идти в бой с "мосинкой" в руках, смотрите на видео.
История оружия – это в первую очередь судьбы людей, которые держали его в руках, а также маркер технического развития общества. Так относятся к оружию в музее ВОВ.
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Смотрите на видео историю одного из самых многочисленных музейных экспонатов – винтовки Мосина, с которой советский солдат прошел всю войну.
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