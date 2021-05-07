ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Отопление в Минске начнут отключать 12 мая

07.05.2021 09:07 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

С 12 мая в столице начнут отключать отопление у всех категорий потребителей.

Соответствующее решение принято на заседании Минского горисполкома с учетом прогнозов синоптиков. Об этом информирует телеграм-канал исполкома.


Проточный электрический водонагреватель-кран Roegen RT053A
3 отзыва
проточный, исполнение: кран, электричество, 3.3 кВт
69,90 р.
10 предложений
Накопительный электрический водонагреватель над мойкой Ariston ABS BLU EVO R 30
4 отзыва
накопительный, исполнение: стандартный, электричество, 30 л, 1.5 кВт, время нагрева 70 мин, 44.7×44.7×41 см
256 р.
4 предложения
Накопительный электрический водонагреватель Ariston PRO1 R 50 V 1,5K PL DRY
4 отзыва
накопительный, исполнение: стандартный, электричество, 50 л, 1.5 кВт, сухой ТЭН, 54.3×45×48 см
425 р.
24 предложения
Сравнить эти товары →
Все водонагреватели в Каталоге

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 12 мая в столице начнут отключать отопление у всех категорий потребителей.Читать далее…
 
Новости дня
Новости разные
 
«Вкладывать стоит 10% от зарплаты». Куда вложить свои деньги в кризис
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by