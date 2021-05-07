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Отопление в Минске начнут отключать 12 мая
Источник материала: Onliner
С 12 мая в столице начнут отключать отопление у всех категорий потребителей.
Соответствующее решение принято на заседании Минского горисполкома с учетом прогнозов синоптиков. Об этом
проточный, исполнение: кран, электричество, 3.3 кВт
накопительный, исполнение: стандартный, электричество, 30 л, 1.5 кВт, время нагрева 70 мин, 44.7×44.7×41 см
накопительный, исполнение: стандартный, электричество, 50 л, 1.5 кВт, сухой ТЭН, 54.3×45×48 см
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С 12 мая в столице начнут отключать отопление у всех категорий потребителей.Читать далее…
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